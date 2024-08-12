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Бывшего полицейского на Московском метрополитене будут судить за взятки - РИА Новости, 12.08.2024
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18:35 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/sud-1965788973.html
Бывшего полицейского на Московском метрополитене будут судить за взятки
Бывшего полицейского на Московском метрополитене будут судить за взятки - РИА Новости, 12.08.2024
Бывшего полицейского на Московском метрополитене будут судить за взятки
Бывший полицейский на Московском метрополитене предстанет перед судом за мошенничество и взятки, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:35
2024-08-12T18:35
следственный комитет россии (ск рф)
московский метрополитен
россия
происшествия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Бывший полицейский на Московском метрополитене предстанет перед судом за мошенничество и взятки, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции... Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Он обвиняется по статьям о мошенничестве (19 эпизодов), получении взятки (4 эпизода), посредничестве при мошенничестве, мелком взяточничестве, а также злоупотреблении должностными полномочиями (2 эпизода) По данным следствия, с 2019 года по 2023 год сотрудник полиции на Московском метрополитене получал взятки за непринятие мер административного воздействия против иностранцев. Кроме того, он, находясь при исполнении, "совершил ряд должностных преступлений". Подчеркивается, что в ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме.
https://ria.ru/20240810/vzyatka-1965395795.html
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следственный комитет россии (ск рф), московский метрополитен, россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Московский метрополитен, Россия, Происшествия
Бывшего полицейского на Московском метрополитене будут судить за взятки

Экс-полицейского на Московском метрополитене ждет суд за мошенничество и взятки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Бывший полицейский на Московском метрополитене предстанет перед судом за мошенничество и взятки, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции... Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Он обвиняется по статьям о мошенничестве (19 эпизодов), получении взятки (4 эпизода), посредничестве при мошенничестве, мелком взяточничестве, а также злоупотреблении должностными полномочиями (2 эпизода)
По данным следствия, с 2019 года по 2023 год сотрудник полиции на Московском метрополитене получал взятки за непринятие мер административного воздействия против иностранцев. Кроме того, он, находясь при исполнении, "совершил ряд должностных преступлений".
Подчеркивается, что в ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме.
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