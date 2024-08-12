https://ria.ru/20240812/ssha-1965646197.html
СМИ сообщили о провале экономического плана Байдена
СМИ сообщили о провале экономического плана Байдена - РИА Новости, 12.08.2024
СМИ сообщили о провале экономического плана Байдена
Около 40% производственных проектов в США, в которые обещали инвестировать в рамках реформ президента Джо Байдена, были отменены или приостановлены, сообщает... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:31
2024-08-12T11:31
2024-08-12T11:31
сша
джо байден
инфляция
в мире
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Около 40% производственных проектов в США, в которые обещали инвестировать в рамках реформ президента Джо Байдена, были отменены или приостановлены, сообщает газета Financial Times. "Около 40% крупнейших инвестиций в производство США, объявленных в первый год подписания президентом США Джо Байденом реформ производственной и климатической политики, были отменены или поставлены на паузу", - пишет издание. Как отмечает газета, закон о снижении инфляции, а также закон о чипах и науке, принятые в 2022 году, предлагали инвестиции в виде субсидий, грантов и займов в размере более 400 миллиардов долларов в экологичные технологии и полный цикл производства полупроводников. Тем не менее, проекты на сумму в общей сложности около 84 миллиардов долларов были отложены на срок от двух месяцев до нескольких лет или поставлены на бессрочную паузу. "Компании сообщили, что ухудшающиеся условия рынка, замедление спроса и нехватка конкретики в политике в крайне важный год выборов заставили их поменять свои планы", - указывает издание.
https://ria.ru/20240811/opros-1965543030.html
https://ria.ru/20240810/bajden-1965431397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, инфляция, в мире
США, Джо Байден, Инфляция, В мире
СМИ сообщили о провале экономического плана Байдена
FT: около 40% производственных проектов в США, обещанных Байденом, были отменены
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Около 40% производственных проектов в США, в которые обещали инвестировать в рамках реформ президента Джо Байдена, были отменены или приостановлены, сообщает газета Financial Times
.
"Около 40% крупнейших инвестиций в производство США, объявленных в первый год подписания президентом США Джо Байденом реформ производственной и климатической политики, были отменены или поставлены на паузу", - пишет издание.
Как отмечает газета, закон о снижении инфляции, а также закон о чипах и науке, принятые в 2022 году, предлагали инвестиции в виде субсидий, грантов и займов в размере более 400 миллиардов долларов в экологичные технологии и полный цикл производства полупроводников. Тем не менее, проекты на сумму в общей сложности около 84 миллиардов долларов были отложены на срок от двух месяцев до нескольких лет или поставлены на бессрочную паузу.
"Компании сообщили, что ухудшающиеся условия рынка, замедление спроса и нехватка конкретики в политике в крайне важный год выборов заставили их поменять свои планы", - указывает издание.