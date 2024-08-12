https://ria.ru/20240812/ssha-1965646197.html

СМИ сообщили о провале экономического плана Байдена

СМИ сообщили о провале экономического плана Байдена - РИА Новости, 12.08.2024

СМИ сообщили о провале экономического плана Байдена

Около 40% производственных проектов в США, в которые обещали инвестировать в рамках реформ президента Джо Байдена, были отменены или приостановлены, сообщает... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:31

2024-08-12T11:31

2024-08-12T11:31

сша

джо байден

инфляция

в мире

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Около 40% производственных проектов в США, в которые обещали инвестировать в рамках реформ президента Джо Байдена, были отменены или приостановлены, сообщает газета Financial Times. "Около 40% крупнейших инвестиций в производство США, объявленных в первый год подписания президентом США Джо Байденом реформ производственной и климатической политики, были отменены или поставлены на паузу", - пишет издание. Как отмечает газета, закон о снижении инфляции, а также закон о чипах и науке, принятые в 2022 году, предлагали инвестиции в виде субсидий, грантов и займов в размере более 400 миллиардов долларов в экологичные технологии и полный цикл производства полупроводников. Тем не менее, проекты на сумму в общей сложности около 84 миллиардов долларов были отложены на срок от двух месяцев до нескольких лет или поставлены на бессрочную паузу. "Компании сообщили, что ухудшающиеся условия рынка, замедление спроса и нехватка конкретики в политике в крайне важный год выборов заставили их поменять свои планы", - указывает издание.

https://ria.ru/20240811/opros-1965543030.html

https://ria.ru/20240810/bajden-1965431397.html

сша

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сша, джо байден, инфляция, в мире