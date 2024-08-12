https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965807538.html
В США забили тревогу после успешного удара России в зоне СВО
В США забили тревогу после успешного удара России в зоне СВО - РИА Новости, 12.08.2024
В США забили тревогу после успешного удара России в зоне СВО
Россия успешно уничтожила еще один танк Abrams на Покровском направлении, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:55
2024-08-12T20:55
2024-08-12T20:55
специальная военная операция на украине
технологии
россия
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947644013_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_f383efaeb29119850476d4aa54f797c1.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия успешно уничтожила еще один танк Abrams на Покровском направлении, пишет Military Watch Magazine."Кадры <…>, подтверждают успешный удар по основному боевому танку M1A1 Abrams украинской армии на Покровском направлении, который, несмотря на значительные меры противодействия дронам <…> был нейтрализован после одного прямого попадания БПЛА", — говорится в материале.Отмечается, что Украина потеряла более трети из 31 танка Abrams, поставленного Соединенными Штатами, причем первая потеря была подтверждена через три дня после того, как машины впервые были задействованы в бою."Большая часть зафиксированных потерь была достигнута благодаря ударам беспилотников или использованию высокоточной управляемой артиллерии, причем оба типа средств способны пробить уязвимую верхнюю и заднюю броню машины", — добавляет автор статьи.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и отразили две атаки, ВСУ за сутки потеряли более 390 военнослужащих, танк Abrams и две БМП Bradley.
https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965802565.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965759746.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947644013_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_2838d36d2e236406579670c7cc94c6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
В США забили тревогу после успешного удара России в зоне СВО
MWM: Россия нанесла успешный удар и уничтожила еще один танк Abrams