https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965807538.html

В США забили тревогу после успешного удара России в зоне СВО

В США забили тревогу после успешного удара России в зоне СВО - РИА Новости, 12.08.2024

В США забили тревогу после успешного удара России в зоне СВО

Россия успешно уничтожила еще один танк Abrams на Покровском направлении, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:55

2024-08-12T20:55

2024-08-12T20:55

специальная военная операция на украине

технологии

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия успешно уничтожила еще один танк Abrams на Покровском направлении, пишет Military Watch Magazine."Кадры <…>, подтверждают успешный удар по основному боевому танку M1A1 Abrams украинской армии на Покровском направлении, который, несмотря на значительные меры противодействия дронам <…> был нейтрализован после одного прямого попадания БПЛА", — говорится в материале.Отмечается, что Украина потеряла более трети из 31 танка Abrams, поставленного Соединенными Штатами, причем первая потеря была подтверждена через три дня после того, как машины впервые были задействованы в бою."Большая часть зафиксированных потерь была достигнута благодаря ударам беспилотников или использованию высокоточной управляемой артиллерии, причем оба типа средств способны пробить уязвимую верхнюю и заднюю броню машины", — добавляет автор статьи.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и отразили две атаки, ВСУ за сутки потеряли более 390 военнослужащих, танк Abrams и две БМП Bradley.

https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965802565.html

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технологии, россия, вооруженные силы украины, украина