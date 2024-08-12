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В США забили тревогу после успешного удара России в зоне СВО - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:55 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965807538.html
В США забили тревогу после успешного удара России в зоне СВО
В США забили тревогу после успешного удара России в зоне СВО - РИА Новости, 12.08.2024
В США забили тревогу после успешного удара России в зоне СВО
Россия успешно уничтожила еще один танк Abrams на Покровском направлении, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:55
2024-08-12T20:55
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технологии
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия успешно уничтожила еще один танк Abrams на Покровском направлении, пишет Military Watch Magazine."Кадры &lt;…&gt;, подтверждают успешный удар по основному боевому танку M1A1 Abrams украинской армии на Покровском направлении, который, несмотря на значительные меры противодействия дронам &lt;…&gt; был нейтрализован после одного прямого попадания БПЛА", — говорится в материале.Отмечается, что Украина потеряла более трети из 31 танка Abrams, поставленного Соединенными Штатами, причем первая потеря была подтверждена через три дня после того, как машины впервые были задействованы в бою."Большая часть зафиксированных потерь была достигнута благодаря ударам беспилотников или использованию высокоточной управляемой артиллерии, причем оба типа средств способны пробить уязвимую верхнюю и заднюю броню машины", — добавляет автор статьи.Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и отразили две атаки, ВСУ за сутки потеряли более 390 военнослужащих, танк Abrams и две БМП Bradley.
https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965802565.html
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технологии, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
В США забили тревогу после успешного удара России в зоне СВО

MWM: Россия нанесла успешный удар и уничтожила еще один танк Abrams

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия успешно уничтожила еще один танк Abrams на Покровском направлении, пишет Military Watch Magazine.
"Кадры <…>, подтверждают успешный удар по основному боевому танку M1A1 Abrams украинской армии на Покровском направлении, который, несмотря на значительные меры противодействия дронам <…> был нейтрализован после одного прямого попадания БПЛА", — говорится в материале.
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Отмечается, что Украина потеряла более трети из 31 танка Abrams, поставленного Соединенными Штатами, причем первая потеря была подтверждена через три дня после того, как машины впервые были задействованы в бою.
"Большая часть зафиксированных потерь была достигнута благодаря ударам беспилотников или использованию высокоточной управляемой артиллерии, причем оба типа средств способны пробить уязвимую верхнюю и заднюю броню машины", — добавляет автор статьи.
Ранее в понедельник в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и отразили две атаки, ВСУ за сутки потеряли более 390 военнослужащих, танк Abrams и две БМП Bradley.
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