https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965807067.html

Спецоперация, 12 августа: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС

Спецоперация, 12 августа: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС - РИА Новости, 12.08.2024

Спецоперация, 12 августа: украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС

Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник оперативное совещание с участием глав приграничных с Украиной регионов России в режиме видеоконференции, он... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:55

2024-08-12T20:55

2024-08-12T20:55

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

курская область

владимир путин

алексей смирнов (политик)

владимир артяков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник оперативное совещание с участием глав приграничных с Украиной регионов России в режиме видеоконференции, он заявил, что Киев своими действиями в Курской области пытается улучшить переговорные позиции в будущем, но о переговорах с противником, который без разбора наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре и пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики, речи не идет. Противник, по словам Путина, пытается посеять рознь, запугать россиян и разрушить единство и сплоченность, нанеся удар по внутриполитической ситуации. Главари киевского режима по сути встали на путь истребления украинского народа, который несёт драматически увеличивающиеся потери при попытках атаковать РФ, отметил президент. Кроме того, он сообщил, что обсудил с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым некоторые вопросы оказания помощи людям в приграничных с Украиной регионах. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту, что ситуация в регионе в настоящее время сложная, под контролем противника находятся 28 населенных пунктов, а руководство области не знает о судьбах двух тысяч человек, проживающих там. Всего же из приграничья уехали 121 тысяча человек. В Курской области сейчас, по словам Смирнова, нет чёткой линии фронта, это осложняет определение местоположения противника. Населенные пункты и районные центры там области опустели, их занимают военные части, сообщил врио губернатора. По заданию Минобороны РФ в Курской области строятся 90 взводно-опорных пунктов, кроме того, уже выкопаны 40 километров противотанкового рва, добавил Смирнов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил президента РФ Владимира Путина за решение об отселении из приграничных пунктов региона 12 тысяч человек, а также сообщил, что планируется принять решение по отселению жителей Колотиловки Краснояружского района, где практически не прекращаются обстрелы ВСУ. Ситуация в приграничных районах Белгородской области, по его словам, в последнее время резко ухудшилась, возросло количество обстрелов ВСУ. Самая тяжелая обстановка складывается в Шебекинском округе. Всего за 2,5 года в Белгородской области от обстрелов ВСУ пострадали свыше 30 тысяч домов и квартир, доложил Гладков. О том, что ВСУ все чаще обстреливают мирное население, рассказал и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Количество обстрелов, по его словам, остаётся постоянным - 80-100 за неделю, но в последнее время всё чаще стали наблюдаться обстрелы мирного населения. ВС России нарастили темпы наступленияКак следует из сводки Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации, опубликованной в понедельник, за прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике противника, заняли более выгодные рубежи, улучшили положение по переднему краю, и отразили девять контратак. Потери противника составили около 1735 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился двух танков, в том числе одного M1A1 Abrams производства США, двух БМП Bradley, восьми боевых бронированных машин, бронетранспортера, двух гаубиц М777, гаубицы "Мста-Б", одной гаубицы Д-20 и четырёх Д-30 и трёх гаубиц М119, двух самоходных артиллерийских установок Krab, гаубицы FH-70 Также за сутки уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-49 и AN/ТPQ-50 производства США, четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две 105-миллиметровые гаубицы L-119 производства Великобритании, добавили в МО РФ. Позднее в МО РФ заявили, что ВС РФ нарастили темпы наступления на донецком направлении, удерживают инициативу и успешно взламывают оборону противника. В понедельник подразделениями российских войск освободили населенный пункт Лисичное Донецкой Народной Республики. Кроме того, установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Завершается зачистка от ВСУ и националистов Ивановки, Сергеевки, Макеевки, Кирово, Артёмово и Желанного. За прошедшую неделю на донецком направлении были освобождены Тимофеевка и Веселое, напомнили в Минобороны, а всего в июле группирови "Центр" и "Южная" освободили от противника 19 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. ВСУ теряют танки и BradleyРоссийское ведомство также представило отдельную сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ. За сутки группировка "Север" и подошедшие резервы отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных Мартыновки, Борков и Коренево в Курской области. В районе Каучука были пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. Украинские войска на курском направлении потеряли танк, восемь БМП Bradley, 16 бронемашин и 14 пикапов. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям украинской живой силы в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки. Авиация и ракетные войска поражали резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины на территории Сумской области. За сутки ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, три танка, восемь боевых машин пехоты, 20 боевых бронированных машин и три гаубицы Д-30. За время боевых действий на курском направлении противник потери ВСВ составили до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, четыре ЗРК, пусковую установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии. Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила РИА Новости в понедельник, что фигурантами уголовного дела о нападении на Курскую область являются командиры двух бригад ВСУ Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Без "Ноу-хау"Первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков перед форумом "Армия-2024" сообщил в интервью РИА Новости, что экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 миллиардов долларов. Он также рассказал об изученной российскими специалистами трофейной западной технике, полученной в ходе спецоперации. По словам Артякова, "ноу-хау" в ней нет, в то же время она дороже российской. Танки Abrams и Leopard не имеют управляемого оружия, их ремонтопригодность хуже, чем у российских танков, рассказал Артяков. Англичане же, по его словам, и вовсе быстро убрали танки "Челленджер" с Украины, разочаровавшись в качествах своей бронетехники после первых же боев. ЗАЭС обстреляна Украиной"Росатом" сообщил в ночь на понедельник, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В пресс-службе станции заверили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших в результате обстрела не было, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС также не зафиксировано, радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет. Исполняющий обязанности постпреда РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил РИА Новости, что Россия вынесет на обсуждение новые удары украинской стороны по Запорожской АЭС на площадке в Вене. Он добавил, что осмотр МАГАТЭ места атаки на Запорожской АЭС поможет развеять спекуляции о произошедшем, фигурирующие в украинских СМИ. Мог бытьВице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что мир на Украине мог быть достигнут еще весной 2022 года на переговорах в Турции, но он не нужен Западу. Испытывают недостатокВоздушная тревога в понедельник была объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Украинские СМИ сообщали о взрыве в Миргороде Полтавской области Украины, а также о слышавшихся несколько раз за день взрывах в Сумах. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в понедельник заявил, что в течение минувших суток ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Оперативное командование ВСУ "Север" сообщило о повреждении объекта критической инфраструктуры в Сумах. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что удар был нанесен ночью по Мартыновскому военному аэродрому города Вознесенск в Николаевской области, был уничтожен склад с дальнобойными ракетами и помещение, где собирались и хранились БПЛА. Газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных сообщила, что украинские войска испытывают недостаток людей и военного оборудования на линиях фронта, военные не понимают, почему силы были направлены для нападения на Курскую область, когда они "крайне необходимы" в других районах. Другое издание New York Times сообщило, что участвующие в боевых действиях вблизи Часова Яра и Торецка украинские военные жалуются на то, что атака ВСУ на Курскую область не снизила интенсивность наступления российских военных в регионе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

https://ria.ru/20240812/armiya-1965691133.html

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965742181.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

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украина, запорожская область, курская область, владимир путин, алексей смирнов (политик) , владимир артяков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация