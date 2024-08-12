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Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
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13:15 12.08.2024 (обновлено: 13:29 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965688321.html
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ
ВСУ потеряли до 100 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:15
2024-08-12T13:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 58-й и 72-й мотопехотных бригад ВСУ", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что противник потерял до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155- мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли до ста военнослужащих в зоне действия группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 58-й и 72-й мотопехотных бригад ВСУ", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что противник потерял до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155- мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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