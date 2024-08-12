Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ
МО РФ: ВСУ потеряли до ста военнослужащих в зоне действия группировки "Восток"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 58-й и 72-й мотопехотных бригад ВСУ", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что противник потерял до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155- мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
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