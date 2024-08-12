https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965688321.html

Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024

Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ

ВСУ потеряли до 100 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:15

2024-08-12T13:15

2024-08-12T13:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 58-й и 72-й мотопехотных бригад ВСУ", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что противник потерял до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155- мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины