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Группировка "Запад" овладела 39 опорными пунктами ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
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Группировка "Запад" овладела 39 опорными пунктами ВСУ
Группировка "Запад" овладела 39 опорными пунктами ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
Группировка "Запад" овладела 39 опорными пунктами ВСУ
Подразделения группировки войск "Запад" овладели 39 опорными пунктами ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T05:08
2024-08-12T05:08
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" овладели 39 опорными пунктами ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "В результате активных действий группировки "Запад" войска улучшили положение по переднему краю и овладели 39 опорными пунктами противника", - сообщил он журналистам. Офицер также добавил, что при поддержке авиации и артиллерии нанесено поражение 44-й механизированной бригаде ВСУ, 110-й и 114-й бригаде теробороны, третьей штурмовой бригаде в районах населенных пунктов Стельмаховка, Торское, Макеевка, Табаевка, Тернещино, Гороховатка, Красный Лиман и Надия. "Отразили восемь контратак штурмовых групп из состава 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригады, первой бригады президента Украины и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка и Торское", - следует из сообщения пресс-центра. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожено две гаубицы Д-30, британское орудие М-119, гаубица Д-20, а также 15 минометных расчетов. Реактивными снарядами группировки нанесен удар по пункту временной дислокации в районе Гороховатки. Управляемыми снарядами нанесен удар по подразделениям третьей штурмовой бригады ВСУ, добавил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20240811/udar-1965557705.html
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Группировка "Запад" овладела 39 опорными пунктами ВСУ

Иван Бигма: войска группировки "Запад" овладели 39 опорными пунктами ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" овладели 39 опорными пунктами ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"В результате активных действий группировки "Запад" войска улучшили положение по переднему краю и овладели 39 опорными пунктами противника", - сообщил он журналистам.
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Офицер также добавил, что при поддержке авиации и артиллерии нанесено поражение 44-й механизированной бригаде ВСУ, 110-й и 114-й бригаде теробороны, третьей штурмовой бригаде в районах населенных пунктов Стельмаховка, Торское, Макеевка, Табаевка, Тернещино, Гороховатка, Красный Лиман и Надия.
"Отразили восемь контратак штурмовых групп из состава 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригады, первой бригады президента Украины и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка и Торское", - следует из сообщения пресс-центра.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожено две гаубицы Д-30, британское орудие М-119, гаубица Д-20, а также 15 минометных расчетов. Реактивными снарядами группировки нанесен удар по пункту временной дислокации в районе Гороховатки.
Управляемыми снарядами нанесен удар по подразделениям третьей штурмовой бригады ВСУ, добавил начальник пресс-центра.
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