https://ria.ru/20240812/soveschanie-1965721412.html
Путин провел совещание по ситуации в Курской области
Путин провел совещание по ситуации в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Путин провел совещание по ситуации в Курской области
Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации в Курской области. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:52
2024-08-12T14:52
2024-08-12T18:50
безопасность
владимир путин
курская область
суджанский район
брянская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации в Курской области.По словам президента, атаковав российский регион, киевский режим пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем."Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?" — подчеркнул он.Кроме того, Украина преследует цель остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, указал Путин."Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же как и от предложений заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи западных хозяев выполняет их волю", — пояснил глава государства.Тем не менее после событий в Курской области продвижение российской армии, добровольцев и ветеранов не только не снизилось, а, наоборот, увеличилось в 1,5 раза, отметил президент.При этом потери украинских войск растут, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые киевский режим перебрасывает к российской границе, добавил он.По словам Путина, еще одна цель ВСУ — посеять рознь, запугать людей, разрушить единство российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации.Он указал, что сейчас главная задача стоит перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с территории страны и вместе с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы.Он также перечислил другие основные цели:В заключение президент подчеркнул, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства, что военные остановили их продвижение. Он заявил, что операция завершится разгромом армии противника и выходом на госграницу. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
https://ria.ru/20240812/prikaz-1965698633.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, курская область, суджанский район, брянская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Безопасность, Владимир Путин, Курская область, Суджанский район, Брянская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Путин провел совещание по ситуации в Курской области
Путин провел оперативное совещание по ситуации в Курской области
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации в Курской области.
По словам президента, атаковав российский регион, киевский режим пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем.
"Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?" — подчеркнул он.
Кроме того, Украина преследует цель остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, указал Путин.
"Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же как и от предложений заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи западных хозяев выполняет их волю", — пояснил глава государства.
Тем не менее после событий в Курской области продвижение российской армии, добровольцев и ветеранов не только не снизилось, а, наоборот, увеличилось в 1,5 раза, отметил президент.
При этом потери украинских войск растут, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые киевский режим перебрасывает к российской границе, добавил он.
По словам Путина, еще одна цель ВСУ — посеять рознь, запугать людей, разрушить единство российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации.
Он указал, что сейчас главная задача стоит перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с территории страны и вместе с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы.
Он также перечислил другие основные цели:
- для ФСБ и Росгвардии — обеспечить режим контртеррористической ситуации и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника;
- для гражданских ведомств — снабжение силовых структур всем необходимым;
- для руководителей регионов — оказать поддержку мирным гражданам, нуждающимся в помощи и защите.
В заключение президент подчеркнул, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района
Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов
доложил главе государства, что военные остановили их продвижение. Он заявил, что операция завершится разгромом армии противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях
ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.