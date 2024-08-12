https://ria.ru/20240812/soveschanie-1965689305.html

Мишустин предложил вице-премьерам обсудить ситуацию в Курской области

Мишустин предложил вице-премьерам обсудить ситуацию в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

Мишустин предложил вице-премьерам обсудить ситуацию в Курской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил на совещании с вице-премьерами РФ обсудить ситуацию в Курской области и помощь местным жителям. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:18

2024-08-12T13:18

2024-08-12T14:17

курская область

общество

экономика

михаил мишустин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил на совещании с вице-премьерами РФ обсудить ситуацию в Курской области и помощь местным жителям."Сначала о положении дел в Курской области. Одна из главных задач сейчас - оказать максимальную поддержку жителям прежде всего из пострадавших районов. Обеспечить их медицинской помощью", - сказал Мишустин на совещании.

https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html

курская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, общество, экономика, михаил мишустин