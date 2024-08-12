https://ria.ru/20240812/soveschanie-1965689305.html
Мишустин предложил вице-премьерам обсудить ситуацию в Курской области
Мишустин предложил вице-премьерам обсудить ситуацию в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Мишустин предложил вице-премьерам обсудить ситуацию в Курской области
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил на совещании с вице-премьерами РФ обсудить ситуацию в Курской области и помощь местным жителям. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:18
2024-08-12T13:18
2024-08-12T14:17
курская область
общество
экономика
михаил мишустин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил на совещании с вице-премьерами РФ обсудить ситуацию в Курской области и помощь местным жителям."Сначала о положении дел в Курской области. Одна из главных задач сейчас - оказать максимальную поддержку жителям прежде всего из пострадавших районов. Обеспечить их медицинской помощью", - сказал Мишустин на совещании.
https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, общество, экономика, михаил мишустин
Курская область, Общество, Экономика, Михаил Мишустин, Специальная военная операция на Украине
Мишустин предложил вице-премьерам обсудить ситуацию в Курской области
Мишустин на совещании с вице-премьерами обсуждает ситуацию в Курской области