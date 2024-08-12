Российский экспортный центр развивает торговое сотрудничество с Сербией
Российский экспортный центр развивает внешнеторговое сотрудничество с Сербией
© РИА Новости / Кристина КормилицынаГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и вице-премьер Сербии Александр Вулин на встрече в Москве
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Рабочая встреча делегации Сербии во главе с заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулином и представителей Группы Российского экспортного центра во главе с генеральным директором РЭЦ Вероникой Никишиной состоялась 12 августа в офисе Группы РЭЦ в Москве, сообщает центр.
"В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Россией и Сербией, а также затронули вопросы реализации совместных проектов. В частности, стороны договорились организовать деловую миссию, которая позволит предпринимателям из России и Сербии наладить новые контакты и запустить взаимовыгодные партнерства", - говорится в сообщении.
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина отметила динамично развивающееся сотрудничество между Россией и Сербией, рассказала о наработанном Группой РЭЦ опыте поддержки экспортных проектов российских предприятий в Сербии, а также подчеркнула стремление Группы к дальнейшему развитию российско-сербского взаимодействия.
Александр Вулин отметил взаимный интерес Сербии и России к укреплению торгово-экономических отношений и подчеркнул важность поиска новых путей развития двустороннего сотрудничества.
Напомним, в 2021 году Сербия выступила в качестве страны-партнера Международного экспортного форума "Сделано в России", который РЭЦ организует на ежегодной основе.