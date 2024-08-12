https://ria.ru/20240812/sotrudnichestvo--1965784540.html

Российский экспортный центр развивает торговое сотрудничество с Сербией

Российский экспортный центр развивает торговое сотрудничество с Сербией - РИА Новости, 12.08.2024

Российский экспортный центр развивает торговое сотрудничество с Сербией

Рабочая встреча делегации Сербии во главе с заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулином и представителей Группы Российского экспортного центра во... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T18:18

2024-08-12T18:18

2024-08-12T18:18

александр вулин

сербия

россия

москва

вероника никишина

экономика

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Рабочая встреча делегации Сербии во главе с заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулином и представителей Группы Российского экспортного центра во главе с генеральным директором РЭЦ Вероникой Никишиной состоялась 12 августа в офисе Группы РЭЦ в Москве, сообщает центр."В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Россией и Сербией, а также затронули вопросы реализации совместных проектов. В частности, стороны договорились организовать деловую миссию, которая позволит предпринимателям из России и Сербии наладить новые контакты и запустить взаимовыгодные партнерства", - говорится в сообщении.Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина отметила динамично развивающееся сотрудничество между Россией и Сербией, рассказала о наработанном Группой РЭЦ опыте поддержки экспортных проектов российских предприятий в Сербии, а также подчеркнула стремление Группы к дальнейшему развитию российско-сербского взаимодействия.Александр Вулин отметил взаимный интерес Сербии и России к укреплению торгово-экономических отношений и подчеркнул важность поиска новых путей развития двустороннего сотрудничества.Напомним, в 2021 году Сербия выступила в качестве страны-партнера Международного экспортного форума "Сделано в России", который РЭЦ организует на ежегодной основе.

https://ria.ru/20240809/rets-1965294864.html

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сербия

россия

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александр вулин, сербия, россия, москва, вероника никишина, экономика