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Российский экспортный центр развивает торговое сотрудничество с Сербией - РИА Новости, 12.08.2024
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18:18 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/sotrudnichestvo--1965784540.html
Российский экспортный центр развивает торговое сотрудничество с Сербией
Российский экспортный центр развивает торговое сотрудничество с Сербией - РИА Новости, 12.08.2024
Российский экспортный центр развивает торговое сотрудничество с Сербией
Рабочая встреча делегации Сербии во главе с заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулином и представителей Группы Российского экспортного центра во... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:18
2024-08-12T18:18
александр вулин
сербия
россия
москва
вероника никишина
экономика
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Рабочая встреча делегации Сербии во главе с заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулином и представителей Группы Российского экспортного центра во главе с генеральным директором РЭЦ Вероникой Никишиной состоялась 12 августа в офисе Группы РЭЦ в Москве, сообщает центр."В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Россией и Сербией, а также затронули вопросы реализации совместных проектов. В частности, стороны договорились организовать деловую миссию, которая позволит предпринимателям из России и Сербии наладить новые контакты и запустить взаимовыгодные партнерства", - говорится в сообщении.Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина отметила динамично развивающееся сотрудничество между Россией и Сербией, рассказала о наработанном Группой РЭЦ опыте поддержки экспортных проектов российских предприятий в Сербии, а также подчеркнула стремление Группы к дальнейшему развитию российско-сербского взаимодействия.Александр Вулин отметил взаимный интерес Сербии и России к укреплению торгово-экономических отношений и подчеркнул важность поиска новых путей развития двустороннего сотрудничества.Напомним, в 2021 году Сербия выступила в качестве страны-партнера Международного экспортного форума "Сделано в России", который РЭЦ организует на ежегодной основе.
https://ria.ru/20240809/rets-1965294864.html
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александр вулин, сербия, россия, москва, вероника никишина, экономика
Александр Вулин, Сербия, Россия, Москва, Вероника Никишина, Экономика
Российский экспортный центр развивает торговое сотрудничество с Сербией

Российский экспортный центр развивает внешнеторговое сотрудничество с Сербией

© РИА Новости / Кристина КормилицынаГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и вице-премьер Сербии Александр Вулин на встрече в Москве
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и вице-премьер Сербии Александр Вулин на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Рабочая встреча делегации Сербии во главе с заместителем премьер-министра Сербии Александром Вулином и представителей Группы Российского экспортного центра во главе с генеральным директором РЭЦ Вероникой Никишиной состоялась 12 августа в офисе Группы РЭЦ в Москве, сообщает центр.
"В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Россией и Сербией, а также затронули вопросы реализации совместных проектов. В частности, стороны договорились организовать деловую миссию, которая позволит предпринимателям из России и Сербии наладить новые контакты и запустить взаимовыгодные партнерства", - говорится в сообщении.
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Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина отметила динамично развивающееся сотрудничество между Россией и Сербией, рассказала о наработанном Группой РЭЦ опыте поддержки экспортных проектов российских предприятий в Сербии, а также подчеркнула стремление Группы к дальнейшему развитию российско-сербского взаимодействия.
Александр Вулин отметил взаимный интерес Сербии и России к укреплению торгово-экономических отношений и подчеркнул важность поиска новых путей развития двустороннего сотрудничества.
Напомним, в 2021 году Сербия выступила в качестве страны-партнера Международного экспортного форума "Сделано в России", который РЭЦ организует на ежегодной основе.
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Александр ВулинСербияРоссияМоскваВероника НикишинаЭкономика
 
 
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