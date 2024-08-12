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В Курской области построят 90 взводно-опорных пунктов

В Курской области построят 90 взводно-опорных пунктов - РИА Новости, 12.08.2024

В Курской области построят 90 взводно-опорных пунктов

В Курской области строятся 90 взводно-опорных пунктов по заданию Минобороны РФ, доложил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:59

2024-08-12T15:59

2024-08-12T15:59

специальная военная операция на украине

владимир путин

алексей смирнов (политик)

курская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Курской области строятся 90 взводно-опорных пунктов по заданию Минобороны РФ, доложил президенту РФ Владимиру Путину врио губернатора Алексей Смирнов. "В настоящее время приступили к выполнению задания министерства обороны по строительству 90 взводно-опорных пунктов, туда привлекается 350 единиц техники и задействовано до 5 тысяч строителей", - доложил Смирнов Путину на совещании.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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владимир путин, алексей смирнов (политик) , курская область, россия, безопасность