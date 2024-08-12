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В Курской области достаточно лекарств и донорской крови, заявил Смирнов
В Курской области достаточно лекарств и донорской крови, заявил Смирнов - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области достаточно лекарств и донорской крови, заявил Смирнов
Запасов лекарств и донорской крови в Курской области достаточно, в регион прибыли свыше 400 врачей, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:58
2024-08-12T15:58
2024-08-12T15:58
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Запасов лекарств и донорской крови в Курской области достаточно, в регион прибыли свыше 400 врачей, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов. "Запас лекарственных препаратов и крови достаточный, мы продолжаем забор крови при необходимости, проблем нет. Количество прибывших врачей в Курскую область 422 человека", - доложил Смирнов президенту России Владимиру Путину на совещании.
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин, здоровье - общество, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Здоровье - Общество, Вооруженные силы Украины
В Курской области достаточно лекарств и донорской крови, заявил Смирнов
Смирнов: в Курской области есть достаточные запасы лекарств и донорской крови