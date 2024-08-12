https://ria.ru/20240812/smirnov-1965745463.html

В Курской области достаточно лекарств и донорской крови, заявил Смирнов

В Курской области достаточно лекарств и донорской крови, заявил Смирнов - РИА Новости, 12.08.2024

В Курской области достаточно лекарств и донорской крови, заявил Смирнов

Запасов лекарств и донорской крови в Курской области достаточно, в регион прибыли свыше 400 врачей, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:58

2024-08-12T15:58

2024-08-12T15:58

специальная военная операция на украине

курская область

россия

алексей смирнов (политик)

владимир путин

здоровье - общество

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964902256_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_4d5dd6ac01424899cd05bb1a3a918a3a.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Запасов лекарств и донорской крови в Курской области достаточно, в регион прибыли свыше 400 врачей, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов. "Запас лекарственных препаратов и крови достаточный, мы продолжаем забор крови при необходимости, проблем нет. Количество прибывших врачей в Курскую область 422 человека", - доложил Смирнов президенту России Владимиру Путину на совещании.

https://ria.ru/20240812/pomosch-1965738388.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин, здоровье - общество, вооруженные силы украины