https://ria.ru/20240812/smirnov-1965741548.html

Смирнов доложил Путину о ситуации в Курской области

Смирнов доложил Путину о ситуации в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024

Смирнов доложил Путину о ситуации в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании, что уезжают не все жители приграничных... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:47

2024-08-12T15:47

2024-08-12T15:47

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании, что уезжают не все жители приграничных населенных пунктов региона, в них продолжают работать продуктовые магазины. "Не все выезжают (из приграничных населенных пунктов Курской области – ред.), у нас не принудительное отселение, поэтому продолжают работать магазины. Мы вынуждены были запретить торговлю алкоголем, следим за случаями мародерства", – доложил Смирнов президенту России на совещании. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240812/vsu-1965702766.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, владимир путин, вооруженные силы украины