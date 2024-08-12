Смирнов доложил Путину о ситуации в Курской области
Врио главы Курской области Смирнов доложил Путину о работе продуктовых магазинов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании, что уезжают не все жители приграничных населенных пунктов региона, в них продолжают работать продуктовые магазины.
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"Не все выезжают (из приграничных населенных пунктов Курской области – ред.), у нас не принудительное отселение, поэтому продолжают работать магазины. Мы вынуждены были запретить торговлю алкоголем, следим за случаями мародерства", – доложил Смирнов президенту России на совещании.
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.