Рейтинг@Mail.ru
Смирнов доложил Путину о ситуации в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/smirnov-1965741548.html
Смирнов доложил Путину о ситуации в Курской области
Смирнов доложил Путину о ситуации в Курской области - РИА Новости, 12.08.2024
Смирнов доложил Путину о ситуации в Курской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании, что уезжают не все жители приграничных... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:47
2024-08-12T15:47
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965018673_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_7384f53c431b2de1a1b8aea27bea2e32.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании, что уезжают не все жители приграничных населенных пунктов региона, в них продолжают работать продуктовые магазины. "Не все выезжают (из приграничных населенных пунктов Курской области – ред.), у нас не принудительное отселение, поэтому продолжают работать магазины. Мы вынуждены были запретить торговлю алкоголем, следим за случаями мародерства", – доложил Смирнов президенту России на совещании. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240812/vsu-1965702766.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1965018673_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_ef766020d3431b086489ac34e1db0caa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, брянская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Смирнов доложил Путину о ситуации в Курской области

Врио главы Курской области Смирнов доложил Путину о работе продуктовых магазинов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым
 Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании, что уезжают не все жители приграничных населенных пунктов региона, в них продолжают работать продуктовые магазины.
«
"Не все выезжают (из приграничных населенных пунктов Курской области – ред.), у нас не принудительное отселение, поэтому продолжают работать магазины. Мы вынуждены были запретить торговлю алкоголем, следим за случаями мародерства", – доложил Смирнов президенту России на совещании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
Украинский десантник, схваченный в Курской области, о плане дойти до Белгорода - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Пленный заявил, что ВСУ должны были дойти до Курска и Белгорода
Вчера, 13:49
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала