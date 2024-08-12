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На Кубани собрали сладости для празднования 1 сентября в Херсонской области - РИА Новости, 12.08.2024
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Надежные люди
 
20:29 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/sladosti-1965804379.html
На Кубани собрали сладости для празднования 1 сентября в Херсонской области
На Кубани собрали сладости для празднования 1 сентября в Херсонской области - РИА Новости, 12.08.2024
На Кубани собрали сладости для празднования 1 сентября в Херсонской области
Жители Кавказского района Кубани собрали сладости для учеников школы в селе Константиново Херсонской области, печенье и конфеты детям раздадут на праздничной... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:29
2024-08-12T20:29
надежные люди
херсонская область
кавказский район
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КРАСНОДАР, 12 авг – РИА Новости. Жители Кавказского района Кубани собрали сладости для учеников школы в селе Константиново Херсонской области, печенье и конфеты детям раздадут на праздничной линейке 1 сентября, сообщили в администрации района, добавив, что в гумгруз вошла посылка и для учителей. "С просьбой оказать помощь в подготовке праздничной линейки к 1 сентября, к нам обратились педагоги Константиновской школы Херсонской области. Для ребят попросили направить сладости, которые будут раздавать ребятам на празднике посвященному Дню знаний", - говорится в сообщении. Активисты собрали для ребят несколько коробок с печеньем и конфетами. Для учителей отправили чай, сахар, сгущёнку, "чтобы на переменах можно было попить сладкий чай", добавляют власти. Кроме того, отмечается, что для многодетных семей кубанцы собрали макароны, сахар и крупы.
https://ria.ru/20240812/pomosch-1965784274.html
херсонская область
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херсонская область , кавказский район
Надежные люди, Херсонская область , Кавказский район
На Кубани собрали сладости для празднования 1 сентября в Херсонской области

Жители Кубани собрали сладости для празднования 1 сентября в Херсонской области

© Фото : Администрация МО Кавказский районЖители Кубани собрали сладости для празднования 1 сентября в школе в Херсонской области
Жители Кубани собрали сладости для празднования 1 сентября в школе в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Администрация МО Кавказский район
Жители Кубани собрали сладости для празднования 1 сентября в школе в Херсонской области
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 12 авг – РИА Новости. Жители Кавказского района Кубани собрали сладости для учеников школы в селе Константиново Херсонской области, печенье и конфеты детям раздадут на праздничной линейке 1 сентября, сообщили в администрации района, добавив, что в гумгруз вошла посылка и для учителей.
"С просьбой оказать помощь в подготовке праздничной линейки к 1 сентября, к нам обратились педагоги Константиновской школы Херсонской области. Для ребят попросили направить сладости, которые будут раздавать ребятам на празднике посвященному Дню знаний", - говорится в сообщении.
© Фото : Администрация МО Кавказский районЖители Кубани собрали сладости для празднования 1 сентября в школе в Херсонской области
Жители Кубани собрали сладости для празднования 1 сентября в школе в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Администрация МО Кавказский район
Жители Кубани собрали сладости для празднования 1 сентября в школе в Херсонской области
Активисты собрали для ребят несколько коробок с печеньем и конфетами. Для учителей отправили чай, сахар, сгущёнку, "чтобы на переменах можно было попить сладкий чай", добавляют власти.
Кроме того, отмечается, что для многодетных семей кубанцы собрали макароны, сахар и крупы.
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Надежные людиХерсонская областьКавказский район
 
 
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