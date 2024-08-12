https://ria.ru/20240812/sladosti-1965804379.html

На Кубани собрали сладости для празднования 1 сентября в Херсонской области

На Кубани собрали сладости для празднования 1 сентября в Херсонской области - РИА Новости, 12.08.2024

На Кубани собрали сладости для празднования 1 сентября в Херсонской области

Жители Кавказского района Кубани собрали сладости для учеников школы в селе Константиново Херсонской области, печенье и конфеты детям раздадут на праздничной... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:29

2024-08-12T20:29

2024-08-12T20:29

надежные люди

херсонская область

кавказский район

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КРАСНОДАР, 12 авг – РИА Новости. Жители Кавказского района Кубани собрали сладости для учеников школы в селе Константиново Херсонской области, печенье и конфеты детям раздадут на праздничной линейке 1 сентября, сообщили в администрации района, добавив, что в гумгруз вошла посылка и для учителей. "С просьбой оказать помощь в подготовке праздничной линейки к 1 сентября, к нам обратились педагоги Константиновской школы Херсонской области. Для ребят попросили направить сладости, которые будут раздавать ребятам на празднике посвященному Дню знаний", - говорится в сообщении. Активисты собрали для ребят несколько коробок с печеньем и конфетами. Для учителей отправили чай, сахар, сгущёнку, "чтобы на переменах можно было попить сладкий чай", добавляют власти. Кроме того, отмечается, что для многодетных семей кубанцы собрали макароны, сахар и крупы.

https://ria.ru/20240812/pomosch-1965784274.html

херсонская область

кавказский район

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херсонская область , кавказский район