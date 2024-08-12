https://ria.ru/20240812/sanktsii-1965577039.html

Боррель призвал ЕС ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля

Боррель призвал ЕС ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля - РИА Новости, 12.08.2024

Боррель призвал ЕС ввести санкции против министра нацбезопасности Израиля

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети X призвал Евросоюз рассмотреть введение санкций против министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира за его... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T01:07

2024-08-12T01:07

2024-08-12T01:23

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евросоюз

палестинская национальная администрация

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсети X призвал Евросоюз рассмотреть введение санкций против министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира за его призывы сократить подачу топлива и помощи мирному населению в секторе Газа. "В то время как мир настаивает на прекращении огня в Газе, министр Бен Гвир призывает к сокращению подачи топлива и помощи гражданскому населению. Как и зловещие заявления министра Смотрича (глава минфина Израиля Бецалель Смотрич -ред.), это подстрекательство к военным преступлениям. Санкции должны быть на повестке дня ЕС", - написал Боррель. Боррель также призвал израильское правительство "недвусмысленно дистанцироваться" от подстрекательств к совершению военных преступлений. "Я настоятельно призываю правительство Израиля недвусмысленно дистанцироваться от этих подстрекательств к совершению военных преступлений и призываю его добросовестно участвовать в переговорах о немедленном прекращении огня, проводимых при содействии США, Катара и Египта", - добавляется в заявлении Борреля. Министр национальной безопасности Израиля Итама Бен-Гвир выступает за ужесточение позиции в отношении Палестинской национальной администрации. Политик неоднократно выступал против сделки с ХАМАС и прекращения войны в Газе, заявляя, что нужно идти "до победного конца" и отказаться от "бессмысленной" сделки. Глава минфина Израиля Бецалель Смотрич ранее заявил, что в контексте борьбы за освобождение заложников-израильтян считает оправданным и моральным блокирование поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, даже если это приведет к гибели от голода двух миллионов палестинцев, и посетовал на то, что международное сообщество этого не допустит. Ранее Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение условий прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240811/khamas-1965551100.html

https://ria.ru/20240810/glava-1965439365.html

https://ria.ru/20240811/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, сша, катар, жозеп боррель, хамас, евросоюз, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году