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Руденя: более 80 школьных инициатив реализуется по программе в Верхневолжье - РИА Новости, 12.08.2024
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Тверская область
 
15:45 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/rudenya-1965740536.html
Руденя: более 80 школьных инициатив реализуется по программе в Верхневолжье
Руденя: более 80 школьных инициатив реализуется по программе в Верхневолжье - РИА Новости, 12.08.2024
Руденя: более 80 школьных инициатив реализуется по программе в Верхневолжье
По инициативе губернатора Игоря Рудени в Тверской области активно реализуется программа поддержки школьных инициатив; в этом году для участие заявлено 83... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:45
2024-08-12T15:45
тверская область
вышний волочек
тверь
игорь руденя
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. По инициативе губернатора Игоря Рудени в Тверской области активно реализуется программа поддержки школьных инициатив; в этом году для участие заявлено 83 проекта, что на 26 больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. По мнению главы региона, главная задача программы состоит в том, чтобы вовлечь школьников в решение актуальных вопросов общеобразовательных учреждений, где они учатся. Благодаря данной практике ученики могут принимать непосредственное участие в преобразовании учебного пространства по разным направлениям. Так, в Радченской средней общеобразовательной школе с помощью программы группа учеников и педагогов обустроила новые теплицы, которые заменили прежнее сооружение, построенное 60 лет назад. Работа стартовала в ноябре 2023 года. Дети совместно с учителями создали экономически эффективный проект по закупке, установке и дальнейшему применению теплиц для проведения научной и исследовательской работы на уроках и внеурочной деятельности. Участники инициативной группы тщательно продумывали детали: форму теплиц, место их установки, предметы для закупки. В настоящее время на территории школы установлены две теплицы. Они имеют каплевидную форму, чтобы на них не скапливался снег, оборудованы автоматизированными форточками для проветривания, автоматическим поливом, говорится в сообщении. Кроме того, в школе №4 в Нелидовском округе в этом году создано пространство ученического самоуправления, которое станет площадкой для коммуникации детей и педагогов, а также зоны отдыха. Вместо парт, расставленных в строгом порядке, здесь модульная мебель, столы и стулья, которые можно поставить так, чтобы всем было комфортно обсуждать различные идеи. Также среди уже воплощенных задумок инициативных ребят – проект "Инновации и творчество в мире медиа" в Краснохолмской школе №1, экспозиция "Культура и быт русского народа" в школе №19 Вышнего Волочка, оснащение театрального кружка в Холмецкой школе Оленинского округа и многие другие. В 2024 году наибольшее число проектов – девять – реализуется в Твери. Активное участие в жизни своих школ принимают также ребята из Калининского округа, где заявлено семь проектов. Шесть идей по улучшению школьной инфраструктуры представили юные жители Лихославльского округа, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что в общей сложности с 2021 года, когда был дан старт программе поддержки школьных инициатив, в общеобразовательных учреждениях Тверской области реализовано 100 проектов.
https://ria.ru/20240807/blagoustroystvo-1964602610.html
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вышний волочек, тверь, игорь руденя
Тверская область, Вышний Волочек, Тверь, Игорь Руденя

Руденя: более 80 школьных инициатив реализуется по программе в Верхневолжье

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиБолее 80 школьных инициатив реализуется по программе в Верхневолжье
Более 80 школьных инициатив реализуется по программе в Верхневолжье - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. По инициативе губернатора Игоря Рудени в Тверской области активно реализуется программа поддержки школьных инициатив; в этом году для участие заявлено 83 проекта, что на 26 больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
По мнению главы региона, главная задача программы состоит в том, чтобы вовлечь школьников в решение актуальных вопросов общеобразовательных учреждений, где они учатся. Благодаря данной практике ученики могут принимать непосредственное участие в преобразовании учебного пространства по разным направлениям.
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Так, в Радченской средней общеобразовательной школе с помощью программы группа учеников и педагогов обустроила новые теплицы, которые заменили прежнее сооружение, построенное 60 лет назад. Работа стартовала в ноябре 2023 года. Дети совместно с учителями создали экономически эффективный проект по закупке, установке и дальнейшему применению теплиц для проведения научной и исследовательской работы на уроках и внеурочной деятельности. Участники инициативной группы тщательно продумывали детали: форму теплиц, место их установки, предметы для закупки.
В настоящее время на территории школы установлены две теплицы. Они имеют каплевидную форму, чтобы на них не скапливался снег, оборудованы автоматизированными форточками для проветривания, автоматическим поливом, говорится в сообщении.
Кроме того, в школе №4 в Нелидовском округе в этом году создано пространство ученического самоуправления, которое станет площадкой для коммуникации детей и педагогов, а также зоны отдыха. Вместо парт, расставленных в строгом порядке, здесь модульная мебель, столы и стулья, которые можно поставить так, чтобы всем было комфортно обсуждать различные идеи.
Также среди уже воплощенных задумок инициативных ребят – проект "Инновации и творчество в мире медиа" в Краснохолмской школе №1, экспозиция "Культура и быт русского народа" в школе №19 Вышнего Волочка, оснащение театрального кружка в Холмецкой школе Оленинского округа и многие другие.
В 2024 году наибольшее число проектов – девять – реализуется в Твери. Активное участие в жизни своих школ принимают также ребята из Калининского округа, где заявлено семь проектов. Шесть идей по улучшению школьной инфраструктуры представили юные жители Лихославльского округа, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что в общей сложности с 2021 года, когда был дан старт программе поддержки школьных инициатив, в общеобразовательных учреждениях Тверской области реализовано 100 проектов.
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Тверская областьВышний ВолочекТверьИгорь Руденя
 
 
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