https://ria.ru/20240812/rudenya-1965740536.html

Руденя: более 80 школьных инициатив реализуется по программе в Верхневолжье

Руденя: более 80 школьных инициатив реализуется по программе в Верхневолжье - РИА Новости, 12.08.2024

Руденя: более 80 школьных инициатив реализуется по программе в Верхневолжье

По инициативе губернатора Игоря Рудени в Тверской области активно реализуется программа поддержки школьных инициатив; в этом году для участие заявлено 83... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:45

2024-08-12T15:45

2024-08-12T15:45

тверская область

вышний волочек

тверь

игорь руденя

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. По инициативе губернатора Игоря Рудени в Тверской области активно реализуется программа поддержки школьных инициатив; в этом году для участие заявлено 83 проекта, что на 26 больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. По мнению главы региона, главная задача программы состоит в том, чтобы вовлечь школьников в решение актуальных вопросов общеобразовательных учреждений, где они учатся. Благодаря данной практике ученики могут принимать непосредственное участие в преобразовании учебного пространства по разным направлениям. Так, в Радченской средней общеобразовательной школе с помощью программы группа учеников и педагогов обустроила новые теплицы, которые заменили прежнее сооружение, построенное 60 лет назад. Работа стартовала в ноябре 2023 года. Дети совместно с учителями создали экономически эффективный проект по закупке, установке и дальнейшему применению теплиц для проведения научной и исследовательской работы на уроках и внеурочной деятельности. Участники инициативной группы тщательно продумывали детали: форму теплиц, место их установки, предметы для закупки. В настоящее время на территории школы установлены две теплицы. Они имеют каплевидную форму, чтобы на них не скапливался снег, оборудованы автоматизированными форточками для проветривания, автоматическим поливом, говорится в сообщении. Кроме того, в школе №4 в Нелидовском округе в этом году создано пространство ученического самоуправления, которое станет площадкой для коммуникации детей и педагогов, а также зоны отдыха. Вместо парт, расставленных в строгом порядке, здесь модульная мебель, столы и стулья, которые можно поставить так, чтобы всем было комфортно обсуждать различные идеи. Также среди уже воплощенных задумок инициативных ребят – проект "Инновации и творчество в мире медиа" в Краснохолмской школе №1, экспозиция "Культура и быт русского народа" в школе №19 Вышнего Волочка, оснащение театрального кружка в Холмецкой школе Оленинского округа и многие другие. В 2024 году наибольшее число проектов – девять – реализуется в Твери. Активное участие в жизни своих школ принимают также ребята из Калининского округа, где заявлено семь проектов. Шесть идей по улучшению школьной инфраструктуры представили юные жители Лихославльского округа, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что в общей сложности с 2021 года, когда был дан старт программе поддержки школьных инициатив, в общеобразовательных учреждениях Тверской области реализовано 100 проектов.

https://ria.ru/20240807/blagoustroystvo-1964602610.html

https://ria.ru/20240730/sertifikaty-1962998206.html

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тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вышний волочек, тверь, игорь руденя