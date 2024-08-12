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Россия не исключила нового личного контакта с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 12.08.2024
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15:20 12.08.2024 (обновлено: 16:45 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/rossija-1965760876.html
Россия не исключила нового личного контакта с главой МАГАТЭ
Россия не исключила нового личного контакта с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 12.08.2024
Россия не исключила нового личного контакта с главой МАГАТЭ
Россия не исключает, что очередной личный контакт с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси может состояться до сентябрьской сессии Совета управляющих, заявил РИА... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:20
2024-08-12T16:45
в мире
россия
вена
москва
рафаэль гросси
евгений балицкий
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЕНА, 12 авг - РИА Новости. Россия не исключает, что очередной личный контакт с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси может состояться до сентябрьской сессии Совета управляющих, заявил РИА Новости и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. "Как можно видеть, вопросов для обсуждения в рамках традиционных консультаций руководства МАГАТЭ и российской межведомственной делегации накопилось достаточно, поэтому не исключаем, что очередной контакт может состояться до открывающейся 9 сентября регулярной сессии Совета управляющих МАГАТЭ", - сказал Устинов. По его словам, "не обязательно", что новый визит Гросси пройдет именно в Москве. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
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в мире, россия, вена, москва, рафаэль гросси, евгений балицкий, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вена, Москва, Рафаэль Гросси, Евгений Балицкий, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины
Россия не исключила нового личного контакта с главой МАГАТЭ

Устинов: контакт с Гросси может состояться до сессии Совета управляющих МАГАТЭ

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 12 авг - РИА Новости. Россия не исключает, что очередной личный контакт с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси может состояться до сентябрьской сессии Совета управляющих, заявил РИА Новости и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.
«
"Как можно видеть, вопросов для обсуждения в рамках традиционных консультаций руководства МАГАТЭ и российской межведомственной делегации накопилось достаточно, поэтому не исключаем, что очередной контакт может состояться до открывающейся 9 сентября регулярной сессии Совета управляющих МАГАТЭ", - сказал Устинов.
По его словам, "не обязательно", что новый визит Гросси пройдет именно в Москве.
Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Глава "Росатома" обратился к МАГАТЭ после обстрела ВСУ Запорожской АЭС
Вчера, 11:53
 
В миреРоссияВенаМоскваРафаэль ГроссиЕвгений БалицкийМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы Украины
 
 
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