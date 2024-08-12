https://ria.ru/20240812/rosoboroneksport-1965575600.html

"Рособоронэкспорт" представит на "Армии-2024" более 700 образцов продукции

"Рособоронэкспорт" представит на "Армии-2024" более 700 образцов продукции - РИА Новости, 12.08.2024

"Рособоронэкспорт" представит на "Армии-2024" более 700 образцов продукции

"Рособоронэкспорт" (РОЭ) планирует представить на форуме "Армия-2024" более 700 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения, в том числе... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T00:52

2024-08-12T00:52

2024-08-12T00:52

безопасность

технологии

александр михеев

рособоронэкспорт

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (РОЭ) планирует представить на форуме "Армия-2024" более 700 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения, в том числе впервые комплекс "Ланцет-Э" с двумя различными носителями управляемых боеприпасов, модернизированный легкий танк СПТП 2С25М ("Спрут"), сообщила в понедельник пресс-служба. Десятый Международный военно-технический форум "Армия-2024" пройдет с 12 по 14 августа на базе подмосковного конгрессно-выставочного центра "Патриот". "Всего в рамках "Армии-2024" "Рособоронэкспорт" планирует презентовать иностранным партнерам более 700 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения. Многие образцы показаны впервые. Среди них – комплекс "Ланцет-Э" с двумя различными носителями управляемых боеприпасов, модернизированный легкий танк СПТП 2С25М ("Спрут"), роботизированный многоцелевой гусеничный транспортер-тягач МГТТ-ЛБ, универсальная транспортная платформа "Пластун", бронеавтомобили "Спартак" и "Тигр-М СпН" с беспилотными летательными аппаратами, а также ряд новейших средств противодействия БПЛА", - говорится в сообщении. "Рособоронэкспорт" представляет на "Армии-2024" российскую продукцию для наиболее актуальных сегодня сегментов мирового рынка. На форуме мы используем кластерный подход к демонстрации современных образцов вооружения и военной техники, которые успешно показали свою работу в реальных боевых условиях", - сказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба. Из средств ПВО и борьбы с БПЛА "Рособоронэкспорт" представит системы обнаружения и радиоэлектронного подавления беспилотников "Привал", СКПВ, РБ-504П-Э, SkyHunter-4PM/FPV, "Аргумент-3", "Фумигатор", "Серп-ВС6", "Радиомониторинг", "Палтус-1М" и "Палтус-FPV". На форуме демонстрируется эшелонированная система ПВО и борьбы с БПЛА. Она построена на базе современных РЛС, автоматизированных систем управления и комплексов ПВО различной дальности действия, в том числе ЗРК "Викинг" и "Тор-М2Э". В зоне управляемого вооружения, минометов и ПТРК демонстрируются снаряды "Краснополь-М2" и "Китолов-2М", мина "Грань", комплексы "Корнет-ЭМ", "Конкурс-М", "Метис-М1" и ракеты к ним.

https://ria.ru/20240719/avtomobil-1960608018.html

https://ria.ru/20240810/artorudie-1965401291.html

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безопасность, технологии, александр михеев, рособоронэкспорт, россия