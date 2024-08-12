https://ria.ru/20240812/rogov--1965720836.html

Рогов призвал главу МАГАТЭ дать оценку украинской атаке на ЗАЭС

Рогов призвал главу МАГАТЭ дать оценку украинской атаке на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024

Рогов призвал главу МАГАТЭ дать оценку украинской атаке на ЗАЭС

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:51

2024-08-12T14:51

2024-08-12T14:51

в мире

рафаэль гросси

владимир рогов

евгений балицкий

запорожская аэс

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси дать предметную оценку атаки ВСУ на Запорожскую АЭС и назвать виновных. Ранее Гросси заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне последних сообщений об ударе беспилотников по станции. Описывая повреждение градирни станции, Гросси не упомянул, кто несёт ответственность за удары беспилотников по ЗАЭС. "Со стороны Гросси должна быть предметная оценка. Заявление о том, что он "за всё хорошее и против всего плохого", – это заявление ни о чем. Это же все таки агентство по обеспечению ядерной безопасности, а не агентство пустых заявлений", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, МАГАТЭ должно выполнять свои прямые функции и требовать наказать виновных в атаках на Запорожскую АЭС. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.

https://ria.ru/20240812/germaniya-1965641226.html

https://ria.ru/20240812/nekhammer--1965572070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, рафаэль гросси, владимир рогов, евгений балицкий, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"