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Рогов призвал главу МАГАТЭ дать оценку украинской атаке на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
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14:51 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/rogov--1965720836.html
Рогов призвал главу МАГАТЭ дать оценку украинской атаке на ЗАЭС
Рогов призвал главу МАГАТЭ дать оценку украинской атаке на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
Рогов призвал главу МАГАТЭ дать оценку украинской атаке на ЗАЭС
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:51
2024-08-12T14:51
в мире
рафаэль гросси
владимир рогов
евгений балицкий
запорожская аэс
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси дать предметную оценку атаки ВСУ на Запорожскую АЭС и назвать виновных. Ранее Гросси заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне последних сообщений об ударе беспилотников по станции. Описывая повреждение градирни станции, Гросси не упомянул, кто несёт ответственность за удары беспилотников по ЗАЭС. "Со стороны Гросси должна быть предметная оценка. Заявление о том, что он "за всё хорошее и против всего плохого", – это заявление ни о чем. Это же все таки агентство по обеспечению ядерной безопасности, а не агентство пустых заявлений", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, МАГАТЭ должно выполнять свои прямые функции и требовать наказать виновных в атаках на Запорожскую АЭС. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
https://ria.ru/20240812/germaniya-1965641226.html
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в мире, рафаэль гросси, владимир рогов, евгений балицкий, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Рафаэль Гросси, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Рогов призвал главу МАГАТЭ дать оценку украинской атаке на ЗАЭС

Рогов призвал главу МАГАТЭ назвать виновных в атаке ВСУ на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси дать предметную оценку атаки ВСУ на Запорожскую АЭС и назвать виновных.
Ранее Гросси заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности Запорожской АЭС на фоне последних сообщений об ударе беспилотников по станции. Описывая повреждение градирни станции, Гросси не упомянул, кто несёт ответственность за удары беспилотников по ЗАЭС.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Германии раскрыли, кто может вступить в конфликт после атаки ВСУ на ЗАЭС
Вчера, 10:49
"Со стороны Гросси должна быть предметная оценка. Заявление о том, что он "за всё хорошее и против всего плохого", – это заявление ни о чем. Это же все таки агентство по обеспечению ядерной безопасности, а не агентство пустых заявлений", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, МАГАТЭ должно выполнять свои прямые функции и требовать наказать виновных в атаках на Запорожскую АЭС.
Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов ударных беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. В свою очередь, губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.
Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к деэскалации и переговорам
Вчера, 00:01
 
В миреРафаэль ГроссиВладимир РоговЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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