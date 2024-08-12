В Савеловском районе Москвы реконструировали 1,5 километра газопровода
Власти Москвы: в Савеловском районе реконструировали 1,5 километра газопровода
© Фото : "Мосгаз"Строительство газопровода
© Фото : "Мосгаз"
Строительство газопровода. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Савеловском районе реконструировали 1,5 километра газопровода, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"В Савеловском районе реконструировали 1,5 километра газопровода. Новые полиэтиленовые трубы заменят устаревшие стальные, которые проложили между улицами Нижняя Масловка и 2-й Квесисской еще в прошлом столетии. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают модернизировать устаревшие газопроводы в САО. Работы начались в январе 2024 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что обновлено уже 1,5 тысячи метров, что составляет более 80 процентов от всего объема работ. Общая протяженность объекта - 1,8 тысячи метров. Новые газопроводы уже подключили к действующей столичной сети.
Уточняется, что новые высокопрочные полиэтиленовые трубы устойчивы к коррозии, перепадам температур и воздействию химических веществ, они прослужат более 40 лет.
Работы проводят методами открытой прокладки и закрытых переходов, что позволяет не перекрывать дорожное движение.
"В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что уже завершилась реконструкция газопроводов низкого и среднего давления между Ленинградским шоссе и Беломорской улицей", - также сказано в публикации.
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