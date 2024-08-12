https://ria.ru/20240812/rekonstruktsiya-1965596342.html

В Савеловском районе Москвы реконструировали 1,5 километра газопровода

В Савеловском районе Москвы реконструировали 1,5 километра газопровода - РИА Новости, 12.08.2024

В Савеловском районе Москвы реконструировали 1,5 километра газопровода

В Савеловском районе реконструировали 1,5 километра газопровода, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T07:41

2024-08-12T07:41

2024-08-12T07:42

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Савеловском районе реконструировали 1,5 километра газопровода, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В Савеловском районе реконструировали 1,5 километра газопровода. Новые полиэтиленовые трубы заменят устаревшие стальные, которые проложили между улицами Нижняя Масловка и 2-й Квесисской еще в прошлом столетии. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают модернизировать устаревшие газопроводы в САО. Работы начались в январе 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что обновлено уже 1,5 тысячи метров, что составляет более 80 процентов от всего объема работ. Общая протяженность объекта - 1,8 тысячи метров. Новые газопроводы уже подключили к действующей столичной сети. Уточняется, что новые высокопрочные полиэтиленовые трубы устойчивы к коррозии, перепадам температур и воздействию химических веществ, они прослужат более 40 лет. Работы проводят методами открытой прокладки и закрытых переходов, что позволяет не перекрывать дорожное движение. "В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что уже завершилась реконструкция газопроводов низкого и среднего давления между Ленинградским шоссе и Беломорской улицей", - также сказано в публикации.

https://ria.ru/20240809/biryukov-1965158326.html

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экономика, городское хозяйство москвы, москва, ленинградское шоссе