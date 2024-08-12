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В Курской области уничтожили три ракеты ВСУ
В Курской области уничтожили три ракеты ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области уничтожили три ракеты ВСУ
Три украинские ракеты уничтожены российскими средствами ПВО в небе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T00:45
2024-08-12T00:45
2024-08-12T00:49
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
россия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Три украинские ракеты уничтожены российскими средствами ПВО в небе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.В регионе объявлена ракетная опасность. Смирнов также сообщал о работе ПВО в курском небе."Недавно три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы! Пока нет отбоя, прошу не подходить к окнам", - написал он.
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курская область, безопасность, россия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Россия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области уничтожили три ракеты ВСУ
Врио губернатора Смирнов: в Курской области силы ПВО уничтожили три ракеты ВСУ