https://ria.ru/20240812/pvo-1965575375.html

В Курской области уничтожили три ракеты ВСУ

В Курской области уничтожили три ракеты ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024

В Курской области уничтожили три ракеты ВСУ

Три украинские ракеты уничтожены российскими средствами ПВО в небе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T00:45

2024-08-12T00:45

2024-08-12T00:49

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

россия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Три украинские ракеты уничтожены российскими средствами ПВО в небе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.В регионе объявлена ракетная опасность. Смирнов также сообщал о работе ПВО в курском небе."Недавно три украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы! Пока нет отбоя, прошу не подходить к окнам", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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курская область, безопасность, россия, алексей смирнов (политик)