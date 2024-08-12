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Путин проведет переговоры с президентом Палестины - РИА Новости, 12.08.2024
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15:12 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/putin-1965727998.html
Путин проведет переговоры с президентом Палестины
Путин проведет переговоры с президентом Палестины - РИА Новости, 12.08.2024
Путин проведет переговоры с президентом Палестины
Президент России Владимир Путин 13 августа проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, стороны обменяются мнениями по ситуации на Ближнем... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:12
2024-08-12T15:12
россия
ближний восток
палестина
владимир путин
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 августа проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, стороны обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете обострения палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля. "Тринадцатого августа состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что помимо обсуждения актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества предполагается обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете нынешнего обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа.
https://ria.ru/20240807/izrail-1964556258.html
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россия, ближний восток, палестина, владимир путин, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Ближний Восток, Палестина, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин проведет переговоры с президентом Палестины

Путин 13 августа проведет переговоры с президентом Палестины Аббасом

© РИА Новости / POOL/Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас (слева) во время встречи, 23 ноября 2021
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас (слева) во время встречи, 23 ноября 2021 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / POOL/Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас (слева) во время встречи, 23 ноября 2021 . Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 августа проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, стороны обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете обострения палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Тринадцатого августа состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо обсуждения актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества предполагается обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете нынешнего обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа.
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РоссияБлижний ВостокПалестинаВладимир ПутинМахмуд АббасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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