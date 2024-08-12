https://ria.ru/20240812/putin-1965727998.html
Путин проведет переговоры с президентом Палестины
Путин проведет переговоры с президентом Палестины - РИА Новости, 12.08.2024
Путин проведет переговоры с президентом Палестины
Президент России Владимир Путин 13 августа проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, стороны обменяются мнениями по ситуации на Ближнем... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:12
2024-08-12T15:12
2024-08-12T15:12
россия
ближний восток
палестина
владимир путин
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965152361_0:0:2825:1590_1920x0_80_0_0_1a6acdc0cdb3214b9cd0c48d2e61f933.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 августа проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, стороны обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете обострения палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля. "Тринадцатого августа состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что помимо обсуждения актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества предполагается обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете нынешнего обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа.
https://ria.ru/20240807/izrail-1964556258.html
россия
ближний восток
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965152361_148:0:2669:1891_1920x0_80_0_0_7709ebf9c841c60635c28d90c023752d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, палестина, владимир путин, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Ближний Восток, Палестина, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин проведет переговоры с президентом Палестины
Путин 13 августа проведет переговоры с президентом Палестины Аббасом