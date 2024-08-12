https://ria.ru/20240812/putin-1965727998.html

Путин проведет переговоры с президентом Палестины

Путин проведет переговоры с президентом Палестины - РИА Новости, 12.08.2024

Путин проведет переговоры с президентом Палестины

Президент России Владимир Путин 13 августа проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, стороны обменяются мнениями по ситуации на Ближнем... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:12

2024-08-12T15:12

2024-08-12T15:12

россия

ближний восток

палестина

владимир путин

махмуд аббас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 августа проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, стороны обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете обострения палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля. "Тринадцатого августа состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, который будет находиться в России с официальным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что помимо обсуждения актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества предполагается обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке в свете нынешнего обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

https://ria.ru/20240807/izrail-1964556258.html

россия

ближний восток

палестина

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россия, ближний восток, палестина, владимир путин, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году