https://ria.ru/20240812/putin-1965725503.html
Путин пообещал оценить события в Курской, Белгородской и Брянской областях
Путин пообещал оценить события в Курской, Белгородской и Брянской областях - РИА Новости, 12.08.2024
Путин пообещал оценить события в Курской, Белгородской и Брянской областях
Президент России Владимир Путин пообещал, что оценка происходящих событий в Курской, Белгородской и Брянской областях будет дана. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:04
2024-08-12T15:04
2024-08-12T15:04
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
владимир путин
курская область
белгородская область
вооруженные силы украины
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что оценка происходящих событий в Курской, Белгородской и Брянской областях будет дана. "Оценка происходящих событий должна быть, безусловна, дана, и это будет сделано", - сказал Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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россия, брянская область, владимир путин, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Путин пообещал оценить события в Курской, Белгородской и Брянской областях
Путин: оценка событий в Курской, Белгородской и Брянской областях будет дана