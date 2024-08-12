https://ria.ru/20240812/putin-1965725503.html

Путин пообещал оценить события в Курской, Белгородской и Брянской областях

Путин пообещал оценить события в Курской, Белгородской и Брянской областях - РИА Новости, 12.08.2024

Путин пообещал оценить события в Курской, Белгородской и Брянской областях

Президент России Владимир Путин пообещал, что оценка происходящих событий в Курской, Белгородской и Брянской областях будет дана. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:04

2024-08-12T15:04

2024-08-12T15:04

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

владимир путин

курская область

белгородская область

вооруженные силы украины

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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что оценка происходящих событий в Курской, Белгородской и Брянской областях будет дана. "Оценка происходящих событий должна быть, безусловна, дана, и это будет сделано", - сказал Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

россия

брянская область

курская область

белгородская область

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2024

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россия, брянская область, владимир путин, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины