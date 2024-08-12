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Путин пообещал оценить события в Курской, Белгородской и Брянской областях - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/putin-1965725503.html
Путин пообещал оценить события в Курской, Белгородской и Брянской областях
Путин пообещал оценить события в Курской, Белгородской и Брянской областях - РИА Новости, 12.08.2024
Путин пообещал оценить события в Курской, Белгородской и Брянской областях
Президент России Владимир Путин пообещал, что оценка происходящих событий в Курской, Белгородской и Брянской областях будет дана. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:04
2024-08-12T15:04
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
владимир путин
курская область
белгородская область
вооруженные силы украины
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что оценка происходящих событий в Курской, Белгородской и Брянской областях будет дана. "Оценка происходящих событий должна быть, безусловна, дана, и это будет сделано", - сказал Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции.
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россия
брянская область
курская область
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россия, брянская область, владимир путин, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Путин пообещал оценить события в Курской, Белгородской и Брянской областях

Путин: оценка событий в Курской, Белгородской и Брянской областях будет дана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что оценка происходящих событий в Курской, Белгородской и Брянской областях будет дана.
«
"Оценка происходящих событий должна быть, безусловна, дана, и это будет сделано", - сказал Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
7 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьВладимир ПутинКурская областьБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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