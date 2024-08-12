https://ria.ru/20240812/putin-1965723572.html

Путин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область

Путин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024

Путин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев своими действиями в Курской области пытается улучшить переговорные позиции в будущем, но о переговорах речи не... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:58

2024-08-12T14:58

2024-08-12T15:28

владимир путин

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев своими действиями в Курской области пытается улучшить переговорные позиции в будущем, но о переговорах речи не идет."Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем, но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?", - отметил Путин во время оперативного совещания в режиме видеоконференции.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html

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владимир путин, курская область, россия, вооруженные силы украины