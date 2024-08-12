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Путин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 12.08.2024 (обновлено: 15:28 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/putin-1965723572.html
Путин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область
Путин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
Путин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область
Президент России Владимир Путин заявил, что Киев своими действиями в Курской области пытается улучшить переговорные позиции в будущем, но о переговорах речи не... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:58
2024-08-12T15:28
владимир путин
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев своими действиями в Курской области пытается улучшить переговорные позиции в будущем, но о переговорах речи не идет."Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем, но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?", - отметил Путин во время оперативного совещания в режиме видеоконференции.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html
https://ria.ru/20240812/putin-1965724961.html
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владимир путин, курская область, россия, вооруженные силы украины
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Путин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область

Путин: Киев действиями в Курской области пытается улучшить переговорные позиции

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев своими действиями в Курской области пытается улучшить переговорные позиции в будущем, но о переговорах речи не идет.
"Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем, но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?", - отметил Путин во время оперативного совещания в режиме видеоконференции.
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Путин назвал главную задачу в Курской области
Вчера, 15:09
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Путин: события под Курском показывают, почему Киев отказался от переговоров
Вчера, 15:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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