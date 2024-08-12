https://ria.ru/20240812/putin-1965721969.html
Путин проводит совещание по ситуации в Курской области. Прямая трансляция
Путин проводит совещание по ситуации в Курской области. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.08.2024
Путин проводит совещание по ситуации в Курской области. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:58
2024-08-12T14:58
2024-08-12T14:58
курская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965695006_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8ea9a863702928b6a9989c3f0a5d4be.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области.
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965695006_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d05f7bb0ef8b220b38d6ea72194ae16c.jpg
Совещание по ситуации в Курской области
Совещание по ситуации в Курской области
2024-08-12T14:58
true
PT34M12S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, владимир путин, видео
Курская область, Владимир Путин
Путин проводит совещание по ситуации в Курской области. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области.
2024-08-12T14:58
true
PT34M12S
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской области.