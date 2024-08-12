https://ria.ru/20240812/punkty-1965635893.html

Для жителей Краснояружского района организуют информационные пункты

Для жителей Краснояружского района организуют информационные пункты - РИА Новости, 12.08.2024

Для жителей Краснояружского района организуют информационные пункты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что для жителей, выезжающих из Краснояружского района, на въездах в ближайшие... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:23

2024-08-12T10:23

2024-08-12T10:24

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белгородская область

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старый оскол

вячеслав гладков

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общество

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БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что для жителей, выезжающих из Краснояружского района, на въездах в ближайшие муниципальные образования организуют информационные пункты, где можно получить сведения о местах временного размещения. Утром в понедельник Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Гладков сообщил, что выехал в Краснояружский район. По его словам, в настоящее время на выезде из Красной Яруги наблюдается большое скопление автомобилей, выезжающих из района. Некоторые из них останавливаются вдоль дорог, чтобы узнать о ближайших пунктах временного размещения. "Вы можете подъехать и в Ракитное, и в Ивнянский, и в Прохоровский, и в Яковлевский, и в город Белгород, Старый Оскол, Губкин. Всю информацию вы можете получать по телефону 122. На въезде сейчас будем организовывать пункты, где будут стоять представители самообороны, полиции, администрации, которые помогут вам получить эту информацию", - сказал он на видео. Как отменил губернатор, в пунктах временного размещения предоставляются горячая еда и постельные принадлежности. "Я надеюсь, что нам всё-таки удастся быстро вернуться к себе домой", - подчеркнул Гладков. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

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белгородская область, белгород, старый оскол, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, общество