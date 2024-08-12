Рейтинг@Mail.ru
Для жителей Краснояружского района организуют информационные пункты - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 12.08.2024 (обновлено: 10:24 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/punkty-1965635893.html
Для жителей Краснояружского района организуют информационные пункты
Для жителей Краснояружского района организуют информационные пункты - РИА Новости, 12.08.2024
Для жителей Краснояружского района организуют информационные пункты
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что для жителей, выезжающих из Краснояружского района, на въездах в ближайшие... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:23
2024-08-12T10:24
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
старый оскол
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938233514_719:97:2887:1316_1920x0_80_0_0_82232f78937b6f2405d93f82808a12cc.jpg
БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что для жителей, выезжающих из Краснояружского района, на въездах в ближайшие муниципальные образования организуют информационные пункты, где можно получить сведения о местах временного размещения. Утром в понедельник Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Гладков сообщил, что выехал в Краснояружский район. По его словам, в настоящее время на выезде из Красной Яруги наблюдается большое скопление автомобилей, выезжающих из района. Некоторые из них останавливаются вдоль дорог, чтобы узнать о ближайших пунктах временного размещения. "Вы можете подъехать и в Ракитное, и в Ивнянский, и в Прохоровский, и в Яковлевский, и в город Белгород, Старый Оскол, Губкин. Всю информацию вы можете получать по телефону 122. На въезде сейчас будем организовывать пункты, где будут стоять представители самообороны, полиции, администрации, которые помогут вам получить эту информацию", - сказал он на видео. Как отменил губернатор, в пунктах временного размещения предоставляются горячая еда и постельные принадлежности. "Я надеюсь, что нам всё-таки удастся быстро вернуться к себе домой", - подчеркнул Гладков. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
старый оскол
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938233514_106:0:2586:1860_1920x0_80_0_0_6d41b67191a83de405050e97f4e64d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгород, старый оскол, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Старый Оскол, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Общество
Для жителей Краснояружского района организуют информационные пункты

Гладков: для жителей Краснояружского района организуют информационные пункты

© iStock.com / maxim_lysВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© iStock.com / maxim_lys
Вид на Белгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что для жителей, выезжающих из Краснояружского района, на въездах в ближайшие муниципальные образования организуют информационные пункты, где можно получить сведения о местах временного размещения.
Утром в понедельник Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
Гладков сообщил, что выехал в Краснояружский район. По его словам, в настоящее время на выезде из Красной Яруги наблюдается большое скопление автомобилей, выезжающих из района. Некоторые из них останавливаются вдоль дорог, чтобы узнать о ближайших пунктах временного размещения.
"Вы можете подъехать и в Ракитное, и в Ивнянский, и в Прохоровский, и в Яковлевский, и в город Белгород, Старый Оскол, Губкин. Всю информацию вы можете получать по телефону 122. На въезде сейчас будем организовывать пункты, где будут стоять представители самообороны, полиции, администрации, которые помогут вам получить эту информацию", - сказал он на видео.
Как отменил губернатор, в пунктах временного размещения предоставляются горячая еда и постельные принадлежности.
"Я надеюсь, что нам всё-таки удастся быстро вернуться к себе домой", - подчеркнул Гладков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородСтарый ОсколВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала