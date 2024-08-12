https://ria.ru/20240812/promyshlennost-1965240150.html

Почти 15,7 млрд рублей привлекли МСП легкой промышленности с господдержкой

Почти 15,7 млрд рублей привлекли МСП легкой промышленности с господдержкой - РИА Новости, 12.08.2024

Почти 15,7 млрд рублей привлекли МСП легкой промышленности с господдержкой

За полгода 2024 года почти 15,7 миллиарда рублей средств по 900 кредитам привлекли компании в сфере легкой промышленности на льготных условиях и с... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:00

2024-08-12T10:00

2024-08-12T10:00

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. За полгода 2024 года почти 15,7 миллиарда рублей средств по 900 кредитам привлекли компании в сфере легкой промышленности на льготных условиях и с поручительствами Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций, сообщает пресс-служба КМСП."Из них более 10 миллиардов рублей получили малые и микропредприятия, которым труднее всего привлекать банковское финансирование. Рост в количестве поддержанных кредитов составил 33%, объем поддержки сохранился на уровне 2023 года", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Среди регионов-лидеров по оказанной финансовой господдержке бизнес Москвы (2,9 миллиарда рублей), Ивановской области (2,2 миллиарда рублей), Московской области (1,1 миллиарда рублей), Алтайского края и Нижегородской области (по 0,7 миллиарда рублей), Смоленской и Свердловской областей (по 0,69 миллиарда рублей).Также более 200 компаний стали участниками проекта "МСП шьет", в рамках которого получили поддержку в сбыте своей продукции и сопровождение по мерам государственной поддержки. Проект "МСП шьет" был запущен в начале 2024 года для развития отечественных производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики.За шесть месяцев работы проекта было проведено два отбора на льготное размещение в крупном московском универмаге. 12 компаний получили возможность представить свои бренды на площадке универмага, это производители курток и пуховиков, женской одежды, декоративной, уходовой косметики и бижутерии.В рамках проекта также прошел акселератор индустрии моды и красоты. Участники программы занимались привлечением клиентов, оптимизацией затрат на бизнес-процессы, развитием маркетинговых стратегий. Например, бренд женской одежды из Великого Новгорода запустил продажи на маркетплейсе, открыл по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, их продажи выросли на 20%. А лаборатория косметики и аксессуаров, участвующая в программе, увеличила количество заказов на 30%.Ранее Минэкономразвития РФ сообщило, что за первое полугодие 2024 года благодаря льготным кредитным и гарантийным программам малый и средний бизнес смог привлечь почти 700 миллиардов рублей. Вся финансовая поддержка была оказала в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240726/gospodderzhka-1962187000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, корпорация мсп, александр исаевич, россия, поддержка бизнеса