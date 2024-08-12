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В Молдавии заблокируют сайт "Промсвязьбанка" - РИА Новости, 12.08.2024
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14:49 12.08.2024 (обновлено: 15:02 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/promsvyazbank-1965720150.html
В Молдавии заблокируют сайт "Промсвязьбанка"
В Молдавии заблокируют сайт "Промсвязьбанка" - РИА Новости, 12.08.2024
В Молдавии заблокируют сайт "Промсвязьбанка"
Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии обязала провайдеров заблокировать сайт российского "Промсвязьбанка", через который бюджетникам и пенсионерам... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:49
2024-08-12T15:02
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
евгения гуцул
промсвязьбанк
россия
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КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии обязала провайдеров заблокировать сайт российского "Промсвязьбанка", через который бюджетникам и пенсионерам Гагаузии предоставлялась финансовая помощь, сообщает пресс-служба оператора связи Orange Moldova.В апреле глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул соглашение с "Промсвязьбанком" об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников. Позднее Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются отменить социальные выплаты, которые проходят через "Промсвязьбанк"."Согласно уведомлению № E/8151 от 8 августа 2024 года, выданному СИБ, Orange Молдова заблокировала доступ своих пользователей к веб-страницам и IP-адресам "Промсвязьбанка'", — говорится в распространенном для СМИ сообщении оператора.В ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов от спонсоров, предназначенные для надбавок пенсионерам, но ответа не последовало. Молдавское правительство заявило, что перевод денег был заблокирован из-за подозрений в криминальном происхождении средств. В апреле Гуцул подписала соглашение с российским Промсвязьбанком о выпуске карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые начали поступать ежемесячные выплаты в размере 2 тысяч леев (почти 10 тысяч рублей). Первые выплаты были осуществлены 1 мая.Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинёв ориентирован на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240728/sandu-1962502677.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, промсвязьбанк, россия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Промсвязьбанк, Россия
В Молдавии заблокируют сайт "Промсвязьбанка"

Власти Молдавии обязали провайдеров заблокировать сайт "Промсвязьбанка"

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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КИШИНЕВ, 12 авг — РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии обязала провайдеров заблокировать сайт российского "Промсвязьбанка", через который бюджетникам и пенсионерам Гагаузии предоставлялась финансовая помощь, сообщает пресс-служба оператора связи Orange Moldova.
В апреле глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул соглашение с "Промсвязьбанком" об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников. Позднее Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются отменить социальные выплаты, которые проходят через "Промсвязьбанк".
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"Согласно уведомлению № E/8151 от 8 августа 2024 года, выданному СИБ, Orange Молдова заблокировала доступ своих пользователей к веб-страницам и IP-адресам "Промсвязьбанка'", — говорится в распространенном для СМИ сообщении оператора.
В ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов от спонсоров, предназначенные для надбавок пенсионерам, но ответа не последовало. Молдавское правительство заявило, что перевод денег был заблокирован из-за подозрений в криминальном происхождении средств. В апреле Гуцул подписала соглашение с российским Промсвязьбанком о выпуске карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые начали поступать ежемесячные выплаты в размере 2 тысяч леев (почти 10 тысяч рублей). Первые выплаты были осуществлены 1 мая.
Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинёв ориентирован на евроинтеграцию.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Кишинев хочет отменить социальные выплаты через российский банк в Гагаузии
9 августа, 08:52
 
В миреМолдавияГагаузияМайя СандуЕвгения ГуцулПромсвязьбанкРоссия
 
 
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