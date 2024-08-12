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Калужская область лидирует в ЦФО по индексу промпроизводства - РИА Новости, 12.08.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
11:12 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/promproizvodstvo-1965647538.html
Калужская область лидирует в ЦФО по индексу промпроизводства
Калужская область лидирует в ЦФО по индексу промпроизводства - РИА Новости, 12.08.2024
Калужская область лидирует в ЦФО по индексу промпроизводства
Калужская область по итогам первого полугодия 2024 года занимает первое место среди регионов ЦФО по индексу промышленного производства и по индексу... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:12
2024-08-12T11:12
калужская область
владимир попов
промпроизводство
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КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Калужская область по итогам первого полугодия 2024 года занимает первое место среди регионов ЦФО по индексу промышленного производства и по индексу обрабатывающих производств, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Калужской области Карина Башкатова провела в режиме видеоконференции заседание правительства области. Обсуждались результаты мониторинга ситуации в реальном секторе экономики региона за первое полугодие 2024 года. Как отметила Карина Башкатова, несмотря на сложности двух последних лет, экономика Калужской области стабильно развивается. "Область сохраняет позиции одного из ведущих промышленных регионов центральной России. Продолжает прирастать сельское хозяйство. Практически по рекордному графику идет жилищное строительство. Реализуются проекты, которые необходимы для социально-экономического развития региона", - сказала Башкатова. По ее словам, благодаря инвестиционной активности в регионе создаются новые рабочие места. Рост экономики позволяет наполнять бюджет собственными доходами. "Выполняются социальные обязательства перед населением. Решение многих задач стало возможно благодаря инициативам президента страны. Дальнейшие планы также выстроены с учетом поручений главы государства", - подчеркнула заместитель губернатора. Заместитель главы региона Владимир Попов сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года оборот организаций области увеличился на 21,6% в действующих ценах к аналогичному периоду прошлого года и составил 985 миллиардов рублей. Объем отгруженной промышленной продукции в январе-июне достиг 509 миллиардов рублей, индекс промышленного производства составил 121,8% к соответствующему периоду прошлого года. "Калужская область по итогу первого полугодия занимает первое место среди регионов ЦФО – по индексу промышленного производства и по индексу обрабатывающих производств. По объему обрабатывающих производств на душу населения наш регион находится на третьем месте", - говорится в сообщении областного правительства.
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владимир попов, промпроизводство
Калужская область, Владимир Попов, промпроизводство

Калужская область лидирует в ЦФО по индексу промпроизводства

© Фото : пресс-служба правительства Калужской области Руководитель администрации Губернатора Калужской области Карина Башкатова
Руководитель администрации Губернатора Калужской области Карина Башкатова - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
Руководитель администрации Губернатора Калужской области Карина Башкатова
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КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Калужская область по итогам первого полугодия 2024 года занимает первое место среди регионов ЦФО по индексу промышленного производства и по индексу обрабатывающих производств, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Калужской области Карина Башкатова провела в режиме видеоконференции заседание правительства области. Обсуждались результаты мониторинга ситуации в реальном секторе экономики региона за первое полугодие 2024 года.
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Как отметила Карина Башкатова, несмотря на сложности двух последних лет, экономика Калужской области стабильно развивается.
"Область сохраняет позиции одного из ведущих промышленных регионов центральной России. Продолжает прирастать сельское хозяйство. Практически по рекордному графику идет жилищное строительство. Реализуются проекты, которые необходимы для социально-экономического развития региона", - сказала Башкатова.
По ее словам, благодаря инвестиционной активности в регионе создаются новые рабочие места. Рост экономики позволяет наполнять бюджет собственными доходами.
"Выполняются социальные обязательства перед населением. Решение многих задач стало возможно благодаря инициативам президента страны. Дальнейшие планы также выстроены с учетом поручений главы государства", - подчеркнула заместитель губернатора.
Заместитель главы региона Владимир Попов сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года оборот организаций области увеличился на 21,6% в действующих ценах к аналогичному периоду прошлого года и составил 985 миллиардов рублей. Объем отгруженной промышленной продукции в январе-июне достиг 509 миллиардов рублей, индекс промышленного производства составил 121,8% к соответствующему периоду прошлого года.
"Калужская область по итогу первого полугодия занимает первое место среди регионов ЦФО – по индексу промышленного производства и по индексу обрабатывающих производств. По объему обрабатывающих производств на душу населения наш регион находится на третьем месте", - говорится в сообщении областного правительства.
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