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В России потушили 25 природных пожаров за сутки
В России потушили 25 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 12.08.2024
В России потушили 25 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 25 природных пожаров на площади 1 974 гектара, сообщила Авиалесоохрана в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T09:16
2024-08-12T09:16
2024-08-12T09:16
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 25 природных пожаров на площади 1 974 гектара, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.08.2024 в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 25 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 974 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ действовало 143 лесных пожара на площади 597 868 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 63 пожара на 518 705 гектарах.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 25 природных пожаров за сутки
В России за сутки потушили 25 природных пожаров на площади 1 974 гектара