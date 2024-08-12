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В России потушили 25 природных пожаров за сутки

В России потушили 25 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 12.08.2024

В России потушили 25 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 25 природных пожаров на площади 1 974 гектара, сообщила Авиалесоохрана в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T09:16

2024-08-12T09:16

2024-08-12T09:16

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 25 природных пожаров на площади 1 974 гектара, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.08.2024 в 12 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 25 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 974 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ действовало 143 лесных пожара на площади 597 868 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 63 пожара на 518 705 гектарах.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, природные пожары в россии