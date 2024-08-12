https://ria.ru/20240812/pozhar-1965595529.html

В подмосковной Лобне полностью ликвидировали пожар

В подмосковной Лобне полностью ликвидировали пожар - РИА Новости, 12.08.2024

В подмосковной Лобне полностью ликвидировали пожар

Сотрудники полностью ликвидировали пожар в подмосковной Лобне, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T07:23

2024-08-12T07:23

2024-08-12T10:05

происшествия

лобня

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сотрудники полностью ликвидировали пожар в подмосковной Лобне, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее ГУ МЧС по Московской области заявляло, что в Лобне спасатели тушат жилой дом на 200 "квадратах", погибли 2 человека. "Пожар в Подмосковье полностью ликвидировали сотрудники", - говорится в сообщении. Пожарные спасли шесть человек, в том числе ребенка. Кроме того, три человека госпитализированы.

https://ria.ru/20240811/podmoskove-1965467415.html

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

лобня

московская область (подмосковье)

россия

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2024

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происшествия, лобня, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)