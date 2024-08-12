https://ria.ru/20240812/pozhar-1965581097.html

В Подмосковье загорелся жилой дом

В Подмосковье загорелся жилой дом - РИА Новости, 12.08.2024

В Подмосковье загорелся жилой дом

Жилой дом тушат в подмосковной Лобне на 200 квадратных метрах, погибли два человека, сообщило ГУ МЧС по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T02:06

2024-08-12T02:06

2024-08-12T02:06

происшествия

московская область (подмосковье)

лобня

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Жилой дом тушат в подмосковной Лобне на 200 квадратных метрах, погибли два человека, сообщило ГУ МЧС по Московской области в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Подмосковье. К сожалению, два человека погибли", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в Долгопрудненском городском округе загорелся жилой дом с мансардой на 200 квадратных метрах. Пожарные спасли шесть человек, в том числе ребенка. Кроме того, три человека госпитализированы.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

московская область (подмосковье)

лобня

россия

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2024

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происшествия, московская область (подмосковье), лобня, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)