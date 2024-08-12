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В Подмосковье загорелся жилой дом
В Подмосковье загорелся жилой дом - РИА Новости, 12.08.2024
В Подмосковье загорелся жилой дом
Жилой дом тушат в подмосковной Лобне на 200 квадратных метрах, погибли два человека, сообщило ГУ МЧС по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T02:06
2024-08-12T02:06
2024-08-12T02:06
происшествия
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лобня
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Жилой дом тушат в подмосковной Лобне на 200 квадратных метрах, погибли два человека, сообщило ГУ МЧС по Московской области в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Подмосковье. К сожалению, два человека погибли", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в Долгопрудненском городском округе загорелся жилой дом с мансардой на 200 квадратных метрах. Пожарные спасли шесть человек, в том числе ребенка. Кроме того, три человека госпитализированы.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, московская область (подмосковье), лобня, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Лобня, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье загорелся жилой дом
МЧС: в подмосковной Лобне загорелся жилой дом, два человека погибли