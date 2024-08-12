https://ria.ru/20240812/pozdravlenie-1965574333.html

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС - РИА Новости, 12.08.2024

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 112-й годовщиной образования Военно-воздушных сил и отметил, что профессионализм и РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T00:31

2024-08-12T00:31

2024-08-12T01:59

безопасность

россия

андрей белоусов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 112-й годовщиной образования Военно-воздушных сил и отметил, что профессионализм и отвага позволяют личному составу ВВС успешно решать сложные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции. День Военно-воздушных сил России (ВВС) отмечается в России 12 августа. "Профессионализм, отвага и стойкость позволяют личному составу Военно-воздушных сил успешно решать сложные и ответственные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции. Благодаря всесторонней подготовке и уникальному боевому опыту летчики, штурманы и авиационные специалисты действуют умело, бесстрашно и решительно", — говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России. Кроме того, Белоусов выразил слова благодарности работникам оборонно-промышленного комплекса за честный и самоотверженный труд.

https://ria.ru/20240812/oborona-1965572543.html

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безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы рф