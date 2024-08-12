https://ria.ru/20240812/pozdravlenie-1965574333.html
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС - РИА Новости, 12.08.2024
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 112-й годовщиной образования Военно-воздушных сил и отметил, что профессионализм и РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T00:31
2024-08-12T00:31
2024-08-12T01:59
безопасность
россия
андрей белоусов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946078141_0:0:2789:1569_1920x0_80_0_0_8d3e9d5879f27af358a658cb8943a5a6.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 112-й годовщиной образования Военно-воздушных сил и отметил, что профессионализм и отвага позволяют личному составу ВВС успешно решать сложные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции. День Военно-воздушных сил России (ВВС) отмечается в России 12 августа. "Профессионализм, отвага и стойкость позволяют личному составу Военно-воздушных сил успешно решать сложные и ответственные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции. Благодаря всесторонней подготовке и уникальному боевому опыту летчики, штурманы и авиационные специалисты действуют умело, бесстрашно и решительно", — говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России. Кроме того, Белоусов выразил слова благодарности работникам оборонно-промышленного комплекса за честный и самоотверженный труд.
https://ria.ru/20240812/oborona-1965572543.html
https://ria.ru/20240730/belousov-1962973583.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946078141_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1526de0d69da771c30052b8fd95515c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС
Белоусов: профессионализм и отвага позволяют ВВС успешно решать сложные задачи