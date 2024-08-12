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Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС - РИА Новости, 12.08.2024
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00:31 12.08.2024 (обновлено: 01:59 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/pozdravlenie-1965574333.html
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС - РИА Новости, 12.08.2024
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 112-й годовщиной образования Военно-воздушных сил и отметил, что профессионализм и РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T00:31
2024-08-12T01:59
безопасность
россия
андрей белоусов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 112-й годовщиной образования Военно-воздушных сил и отметил, что профессионализм и отвага позволяют личному составу ВВС успешно решать сложные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции. День Военно-воздушных сил России (ВВС) отмечается в России 12 августа. "Профессионализм, отвага и стойкость позволяют личному составу Военно-воздушных сил успешно решать сложные и ответственные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции. Благодаря всесторонней подготовке и уникальному боевому опыту летчики, штурманы и авиационные специалисты действуют умело, бесстрашно и решительно", — говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России. Кроме того, Белоусов выразил слова благодарности работникам оборонно-промышленного комплекса за честный и самоотверженный труд.
https://ria.ru/20240812/oborona-1965572543.html
https://ria.ru/20240730/belousov-1962973583.html
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безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВВС

Белоусов: профессионализм и отвага позволяют ВВС успешно решать сложные задачи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 112-й годовщиной образования Военно-воздушных сил и отметил, что профессионализм и отвага позволяют личному составу ВВС успешно решать сложные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции.
День Военно-воздушных сил России (ВВС) отмечается в России 12 августа.
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"Профессионализм, отвага и стойкость позволяют личному составу Военно-воздушных сил успешно решать сложные и ответственные задачи, в том числе в ходе специальной военной операции. Благодаря всесторонней подготовке и уникальному боевому опыту летчики, штурманы и авиационные специалисты действуют умело, бесстрашно и решительно", — говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, Белоусов выразил слова благодарности работникам оборонно-промышленного комплекса за честный и самоотверженный труд.
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