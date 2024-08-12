https://ria.ru/20240812/posolstvo-1965655598.html

Посольство Литвы в Москве облили краской

Посольство Литвы в Москве облили краской - РИА Новости, 12.08.2024

Посольство Литвы в Москве облили краской

Неизвестные облили красной краской посольство Литвы в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:35

2024-08-12T11:35

2024-08-12T11:35

литва

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Неизвестные облили красной краской посольство Литвы в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Оба входа в диппредставительство, а также таблички перед ними испачканы красной краской. На месте находятся сотрудники МВД.

https://ria.ru/20240408/vilnyus-1938503179.html

литва

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литва, москва, происшествия