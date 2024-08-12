https://ria.ru/20240812/posolstvo-1965655598.html
Посольство Литвы в Москве облили краской
Посольство Литвы в Москве облили краской - РИА Новости, 12.08.2024
Посольство Литвы в Москве облили краской
Неизвестные облили красной краской посольство Литвы в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:35
2024-08-12T11:35
2024-08-12T11:35
литва
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965682717_0:313:3083:2047_1920x0_80_0_0_65ac7c7fbcd955f4f968deb862666290.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Неизвестные облили красной краской посольство Литвы в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Оба входа в диппредставительство, а также таблички перед ними испачканы красной краской. На месте находятся сотрудники МВД.
https://ria.ru/20240408/vilnyus-1938503179.html
литва
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965682717_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_5f2785d5248cccb91aa0afea4ac83380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, москва, происшествия
Литва, Москва, Происшествия
Посольство Литвы в Москве облили краской
Посольство Литвы в центре Москвы облили красной краской