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Посольство Литвы в Москве облили краской - РИА Новости, 12.08.2024
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11:35 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/posolstvo-1965655598.html
Посольство Литвы в Москве облили краской
Посольство Литвы в Москве облили краской - РИА Новости, 12.08.2024
Посольство Литвы в Москве облили краской
Неизвестные облили красной краской посольство Литвы в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:35
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литва
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происшествия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Неизвестные облили красной краской посольство Литвы в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Оба входа в диппредставительство, а также таблички перед ними испачканы красной краской. На месте находятся сотрудники МВД.
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литва, москва, происшествия
Литва, Москва, Происшествия
Посольство Литвы в Москве облили краской

Посольство Литвы в центре Москвы облили красной краской

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНеизвестные облили красной краской посольство Литвы в Москве
Неизвестные облили красной краской посольство Литвы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Неизвестные облили красной краской посольство Литвы в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Неизвестные облили красной краской посольство Литвы в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Оба входа в диппредставительство, а также таблички перед ними испачканы красной краской. На месте находятся сотрудники МВД.
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