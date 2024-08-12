Сотрудники СУСК РФ по Орловской области передали гумгруз бойцам СВО
© Фото предоставлено пресс-службой СУСК РФ по Орловской областиГуманитарный груз, собранный сотрудниками СУСК РФ по Орловской области для бойцов СВО
© Фото предоставлено пресс-службой СУСК РФ по Орловской области
Гуманитарный груз, собранный сотрудниками СУСК РФ по Орловской области для бойцов СВО
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сотрудники СУСК РФ по Орловской области собрали и отправили гуманитарный груз бойцам спецоперации, в составе посылки – бытовые приборы и продукты, сообщили в пресс-службе управления.
"Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области приняли участие в отправке гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. Для нужд бойцов, участвующих в СВО, офицеры СК России приобрели на личные средства предметы первой необходимости, бытовые приборы, а также продукты питания", – говорится в сообщении.
Отмечается, что офицеры Следственного комитета оказывают всестороннюю поддержку в сборе гуманитарного груза для бойцов на передовой с самого начала специальной военной операции, помощь будет оказываться и в дальнейшем, пока в ней будет необходимость.