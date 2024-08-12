Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники СУСК РФ по Орловской области передали гумгруз бойцам СВО - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
18:17 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/pomosch-1965784274.html
Сотрудники СУСК РФ по Орловской области передали гумгруз бойцам СВО
Сотрудники СУСК РФ по Орловской области передали гумгруз бойцам СВО - РИА Новости, 12.08.2024
Сотрудники СУСК РФ по Орловской области передали гумгруз бойцам СВО
Сотрудники СУСК РФ по Орловской области собрали и отправили гуманитарный груз бойцам спецоперации, в составе посылки – бытовые приборы и продукты, сообщили в... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:17
2024-08-12T18:17
надежные люди
орловская область
сво
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965776966_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_5c5178ed0486d4571d2a13b4e761afdb.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сотрудники СУСК РФ по Орловской области собрали и отправили гуманитарный груз бойцам спецоперации, в составе посылки – бытовые приборы и продукты, сообщили в пресс-службе управления. "Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области приняли участие в отправке гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. Для нужд бойцов, участвующих в СВО, офицеры СК России приобрели на личные средства предметы первой необходимости, бытовые приборы, а также продукты питания", – говорится в сообщении. Отмечается, что офицеры Следственного комитета оказывают всестороннюю поддержку в сборе гуманитарного груза для бойцов на передовой с самого начала специальной военной операции, помощь будет оказываться и в дальнейшем, пока в ней будет необходимость.
https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965744948.html
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965776966_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_08a8eebe92ced6ee298ef39656ef4530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Орловская область, СВО, Гуманитарная помощь

Сотрудники СУСК РФ по Орловской области передали гумгруз бойцам СВО

© Фото предоставлено пресс-службой СУСК РФ по Орловской областиГуманитарный груз, собранный сотрудниками СУСК РФ по Орловской области для бойцов СВО
Гуманитарный груз, собранный сотрудниками СУСК РФ по Орловской области для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой СУСК РФ по Орловской области
Гуманитарный груз, собранный сотрудниками СУСК РФ по Орловской области для бойцов СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сотрудники СУСК РФ по Орловской области собрали и отправили гуманитарный груз бойцам спецоперации, в составе посылки – бытовые приборы и продукты, сообщили в пресс-службе управления.
"Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области приняли участие в отправке гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. Для нужд бойцов, участвующих в СВО, офицеры СК России приобрели на личные средства предметы первой необходимости, бытовые приборы, а также продукты питания", – говорится в сообщении.
Отмечается, что офицеры Следственного комитета оказывают всестороннюю поддержку в сборе гуманитарного груза для бойцов на передовой с самого начала специальной военной операции, помощь будет оказываться и в дальнейшем, пока в ней будет необходимость.
Более 250 кг стройматериалов, продуктов и одежды отправили из Сочи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В зону СВО отправили более 250 килограммов гуманитарной помощи
Вчера, 15:55
 
Надежные людиОрловская областьСВОГуманитарная помощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала