https://ria.ru/20240812/pomosch-1965784274.html

Сотрудники СУСК РФ по Орловской области передали гумгруз бойцам СВО

Сотрудники СУСК РФ по Орловской области передали гумгруз бойцам СВО - РИА Новости, 12.08.2024

Сотрудники СУСК РФ по Орловской области передали гумгруз бойцам СВО

Сотрудники СУСК РФ по Орловской области собрали и отправили гуманитарный груз бойцам спецоперации, в составе посылки – бытовые приборы и продукты, сообщили в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T18:17

2024-08-12T18:17

2024-08-12T18:17

надежные люди

орловская область

сво

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сотрудники СУСК РФ по Орловской области собрали и отправили гуманитарный груз бойцам спецоперации, в составе посылки – бытовые приборы и продукты, сообщили в пресс-службе управления. "Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области приняли участие в отправке гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. Для нужд бойцов, участвующих в СВО, офицеры СК России приобрели на личные средства предметы первой необходимости, бытовые приборы, а также продукты питания", – говорится в сообщении. Отмечается, что офицеры Следственного комитета оказывают всестороннюю поддержку в сборе гуманитарного груза для бойцов на передовой с самого начала специальной военной операции, помощь будет оказываться и в дальнейшем, пока в ней будет необходимость.

https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965744948.html

орловская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орловская область, сво, гуманитарная помощь