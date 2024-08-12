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Ночь на понедельник в Москве стала самой холодной с начала месяца

Ночь на понедельник в Москве стала самой холодной с начала месяца - РИА Новости, 12.08.2024

Ночь на понедельник в Москве стала самой холодной с начала месяца

Ночь на понедельник в Москве стала самой холодной с начала августа, столбик термометра на базовой станции ВДНХ опустился до плюс 12,9 градуса, сообщила главный... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:11

2024-08-12T10:11

2024-08-12T11:22

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ночь на понедельник в Москве стала самой холодной с начала августа, столбик термометра на базовой станции ВДНХ опустился до плюс 12,9 градуса, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Августовские ночи становятся все длиннее и холоднее. В понедельник минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, составила 12,9 градуса, на Балчуге 13,6 градуса. Эта ночь стала самой холодной с начала месяца", - написала Позднякова.Она уточнила, что в Подмосковье минимальная температура составила плюс 10-12 градусов. "Ближайшие две ночи в Центральной России теплее не будут", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html

москва

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