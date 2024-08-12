https://ria.ru/20240812/pogoda-1965598375.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 12.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Преимущественно облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 19 ожидается в Москве в понедельник, температура будет на 4-5 градусов ниже климатической... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T08:17
2024-08-12T08:17
2024-08-12T08:17
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погода
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 19 ожидается в Москве в понедельник, температура будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая холодная часть циклона, центр которого в середине дня уйдет в районы северной части Приволжского федерального округа. В Москве ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 17-19 градусов, по области - от 15 до 20 градусов тепла. Такие значения на 4-5 градусов ниже климатической нормы", - рассказал Леус. Синоптик уточнил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидаются дожди и до 19 градусов тепла
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, кратковременные дожди и до плюс 19 ожидается в Москве в понедельник, температура будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать тыловая холодная часть циклона, центр которого в середине дня уйдет в районы северной части Приволжского федерального округа. В Москве ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 17-19 градусов, по области - от 15 до 20 градусов тепла. Такие значения на 4-5 градусов ниже климатической нормы", - рассказал Леус.
Синоптик уточнил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.