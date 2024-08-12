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Центр "Мой бизнес" Подмосковья оказал услуги для 285 тысяч предпринимателей
Центр "Мой бизнес" Подмосковья оказал услуги для 285 тысяч предпринимателей - РИА Новости, 12.08.2024
Центр "Мой бизнес" Подмосковья оказал услуги для 285 тысяч предпринимателей
За пять лет работы подмосковный центр "Мой бизнес" оказал услуги для 285,5 тысячи предпринимателей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:19
2024-08-12T16:19
2024-08-12T16:19
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. За пять лет работы подмосковный центр "Мой бизнес" оказал услуги для 285,5 тысячи предпринимателей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. Центр работает в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". "Центр "Мой бизнес" работает в Подмосковье уже пятый год. За это время его поддержкой воспользовались 285,5 тысячи предпринимателей региона. В общей сложности специалисты центра оказали бизнесу 344,8 тысячи услуг, из них более 20 тысяч предоставлено в этом году", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Зампред добавила, что на данный момент предпринимателям доступно 12 видов услуг, в том числе консультации по вопросам открытия и развития бизнеса, услуги по упаковке франшизы, проведение технических аудитов, участие в ярмарках и выставках. Воспользоваться услугами центра "Мой бизнес" Подмосковья можно онлайн.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. За пять лет работы подмосковный центр "Мой бизнес" оказал услуги для 285,5 тысячи предпринимателей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
Центр работает в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
"Центр "Мой бизнес" работает в Подмосковье
уже пятый год. За это время его поддержкой воспользовались 285,5 тысячи предпринимателей региона. В общей сложности специалисты центра оказали бизнесу 344,8 тысячи услуг, из них более 20 тысяч предоставлено в этом году", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Зампред добавила, что на данный момент предпринимателям доступно 12 видов услуг, в том числе консультации по вопросам открытия и развития бизнеса, услуги по упаковке франшизы, проведение технических аудитов, участие в ярмарках и выставках.
Воспользоваться услугами центра "Мой бизнес" Подмосковья можно онлайн.