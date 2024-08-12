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Центр "Мой бизнес" Подмосковья оказал услуги для 285 тысяч предпринимателей - РИА Новости, 12.08.2024
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Новости Подмосковья
 
16:19 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/podmoskove-1965751545.html
Центр "Мой бизнес" Подмосковья оказал услуги для 285 тысяч предпринимателей
Центр "Мой бизнес" Подмосковья оказал услуги для 285 тысяч предпринимателей - РИА Новости, 12.08.2024
Центр "Мой бизнес" Подмосковья оказал услуги для 285 тысяч предпринимателей
За пять лет работы подмосковный центр "Мой бизнес" оказал услуги для 285,5 тысячи предпринимателей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:19
2024-08-12T16:19
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. За пять лет работы подмосковный центр "Мой бизнес" оказал услуги для 285,5 тысячи предпринимателей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. Центр работает в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". "Центр "Мой бизнес" работает в Подмосковье уже пятый год. За это время его поддержкой воспользовались 285,5 тысячи предпринимателей региона. В общей сложности специалисты центра оказали бизнесу 344,8 тысячи услуг, из них более 20 тысяч предоставлено в этом году", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Зампред добавила, что на данный момент предпринимателям доступно 12 видов услуг, в том числе консультации по вопросам открытия и развития бизнеса, услуги по упаковке франшизы, проведение технических аудитов, участие в ярмарках и выставках. Воспользоваться услугами центра "Мой бизнес" Подмосковья можно онлайн.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Центр "Мой бизнес" Подмосковья оказал услуги для 285 тысяч предпринимателей

© Фото : правительство Московской областиЦентр "Мой бизнес" в Подмосковье
Центр Мой бизнес в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : правительство Московской области
Центр "Мой бизнес" в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. За пять лет работы подмосковный центр "Мой бизнес" оказал услуги для 285,5 тысячи предпринимателей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
Центр работает в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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9 августа, 18:35
"Центр "Мой бизнес" работает в Подмосковье уже пятый год. За это время его поддержкой воспользовались 285,5 тысячи предпринимателей региона. В общей сложности специалисты центра оказали бизнесу 344,8 тысячи услуг, из них более 20 тысяч предоставлено в этом году", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Зампред добавила, что на данный момент предпринимателям доступно 12 видов услуг, в том числе консультации по вопросам открытия и развития бизнеса, услуги по упаковке франшизы, проведение технических аудитов, участие в ярмарках и выставках.
Воспользоваться услугами центра "Мой бизнес" Подмосковья можно онлайн.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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