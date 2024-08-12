https://ria.ru/20240812/podmoskove-1965751545.html

Центр "Мой бизнес" Подмосковья оказал услуги для 285 тысяч предпринимателей

Центр "Мой бизнес" Подмосковья оказал услуги для 285 тысяч предпринимателей - РИА Новости, 12.08.2024

Центр "Мой бизнес" Подмосковья оказал услуги для 285 тысяч предпринимателей

За пять лет работы подмосковный центр "Мой бизнес" оказал услуги для 285,5 тысячи предпринимателей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:19

2024-08-12T16:19

2024-08-12T16:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. За пять лет работы подмосковный центр "Мой бизнес" оказал услуги для 285,5 тысячи предпринимателей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. Центр работает в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". "Центр "Мой бизнес" работает в Подмосковье уже пятый год. За это время его поддержкой воспользовались 285,5 тысячи предпринимателей региона. В общей сложности специалисты центра оказали бизнесу 344,8 тысячи услуг, из них более 20 тысяч предоставлено в этом году", — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Зампред добавила, что на данный момент предпринимателям доступно 12 видов услуг, в том числе консультации по вопросам открытия и развития бизнеса, услуги по упаковке франшизы, проведение технических аудитов, участие в ярмарках и выставках. Воспользоваться услугами центра "Мой бизнес" Подмосковья можно онлайн.

https://ria.ru/20240809/promyshlennost-1965273281.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)