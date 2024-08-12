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Подготовку домов Подмосковья к отопительному сезону завершат до октября - РИА Новости, 12.08.2024
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Новости Подмосковья
 
15:03 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/podmoskove-1965724835.html
Подготовку домов Подмосковья к отопительному сезону завершат до октября
Подготовку домов Подмосковья к отопительному сезону завершат до октября - РИА Новости, 12.08.2024
Подготовку домов Подмосковья к отопительному сезону завершат до октября
Подготовка систем теплоснабжения Подмосковья к осенне-зимнему периоду завершится до октября, к этому моменту планируется провести заключительные этапы работ и... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:03
2024-08-12T15:03
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подготовка систем теплоснабжения Подмосковья к осенне-зимнему периоду завершится до октября, к этому моменту планируется провести заключительные этапы работ и устранить все замечания, сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов. "Мы начали обходы домов с августа. Привлекли 200 наших инспекторов и еще столько инспекторов от МКД (многоквартирных домов). И вот такая группировка в составе 400 человек обходит у нас самые проблемные дома и заносит все замечания в систему "Проверки Подмосковья". Муниципалитеты по всем МКД делают паспорта готовности, которые мы также проверяем. На заключительном этапе инспекторы повторно выйдут на каждый дом, где были выявлены замечания, и проверят, как была проведена работа. Задача – устранить все замечания до октября", - сказал Мурашов, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным пресс-службы, до наступления осенне-зимнего периода необходимо привести в надлежащее состояние инженерные коммуникации, подъезды, подвалы, чердаки, кровли, фасады. Особое внимание - подготовке к зиме тех округов, где находится больше всего старых домов, построенных до 1990-го года (их более 70%). Именно по ним чаще всего поступают жалобы жителей – на состояние теплового контура, подвалов, отопления, кровли. "У нас свыше 50 тысяч МКД, важно предложить более проактивный, своевременный подход в подготовке тех домов, которые находятся в зоне риска. Эту работу нужно делать оперативно, чтобы иметь больше времени по наведению порядка в подвале, замене труб или в таких нюансах, как индивидуальные тепловые пункты и прочие коммуникации", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, ЖКХ

Подготовку домов Подмосковья к отопительному сезону завершат до октября

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКошка у батареи в московской квартире
Кошка у батареи в московской квартире - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Кошка у батареи в московской квартире
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Подготовка систем теплоснабжения Подмосковья к осенне-зимнему периоду завершится до октября, к этому моменту планируется провести заключительные этапы работ и устранить все замечания, сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.
"Мы начали обходы домов с августа. Привлекли 200 наших инспекторов и еще столько инспекторов от МКД (многоквартирных домов). И вот такая группировка в составе 400 человек обходит у нас самые проблемные дома и заносит все замечания в систему "Проверки Подмосковья". Муниципалитеты по всем МКД делают паспорта готовности, которые мы также проверяем. На заключительном этапе инспекторы повторно выйдут на каждый дом, где были выявлены замечания, и проверят, как была проведена работа. Задача – устранить все замечания до октября", - сказал Мурашов, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
На регпортале Подмосковья обновили услугу по оформлению субсидий на ЖКУ
9 августа, 12:09
По данным пресс-службы, до наступления осенне-зимнего периода необходимо привести в надлежащее состояние инженерные коммуникации, подъезды, подвалы, чердаки, кровли, фасады.
Особое внимание - подготовке к зиме тех округов, где находится больше всего старых домов, построенных до 1990-го года (их более 70%). Именно по ним чаще всего поступают жалобы жителей – на состояние теплового контура, подвалов, отопления, кровли.
"У нас свыше 50 тысяч МКД, важно предложить более проактивный, своевременный подход в подготовке тех домов, которые находятся в зоне риска. Эту работу нужно делать оперативно, чтобы иметь больше времени по наведению порядка в подвале, замене труб или в таких нюансах, как индивидуальные тепловые пункты и прочие коммуникации", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЖКХ
 
 
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