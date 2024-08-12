https://ria.ru/20240812/peremeschenie-1965596241.html

В Белгородской области начали перемещать жителей Краснояружского района

В Белгородской области начали перемещать жителей Краснояружского района - РИА Новости, 12.08.2024

В Белгородской области начали перемещать жителей Краснояружского района

Власти Белгородской области из-за активности ВСУ начали вывозить жителей Краснояружского района в более безопасные места, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T07:39

2024-08-12T07:39

2024-08-12T10:24

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Власти Белгородской области из-за активности ВСУ начали вывозить жителей Краснояружского района в более безопасные места, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на видео, опубликованном в его Telegram-канале."У нас тревожное утро: активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", — сказал он.По словам Гладкова, процесс согласования и вывоза людей сейчас идет на местах, транспорт туда уже направили.МЧС Белгородской области также проинформировало об эвакуации жителей Краснояружского района."Срочное сообщение для жителей Краснояружского района: наблюдается активность формирований врага на границе муниципального района. Всем срочно покинуть свои дома. Места для эвакуации определены", — говорится в Telegram-канале ведомства.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли около 1350 человек убитыми и ранеными, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.Накануне российские войска пресекли попытки ВСУ зайти в Беловский район, а также прорваться на бронетехнике в районах сел Толпино, Журавли и Общий Колодезь.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах, следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965589369.html

https://ria.ru/20240812/frg-1965584859.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия, вячеслав гладков