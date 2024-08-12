https://ria.ru/20240812/pavodok-1965592266.html
В Приморье пять сел остаются отрезанными из-за паводка
В Приморье пять сел остаются отрезанными из-за паводка - РИА Новости, 12.08.2024
В Приморье пять сел остаются отрезанными из-за паводка
Пять сел в двух округах Приморья остаются отрезанными из-за вызванного продолжительными дождями паводка, подтопленными остаются 17 домов и 122 приусадебных... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T06:31
2024-08-12T06:31
2024-08-12T06:31
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Пять сел в двух округах Приморья остаются отрезанными из-за вызванного продолжительными дождями паводка, подтопленными остаются 17 домов и 122 приусадебных участка, сообщает правительство региона. "В крае остаются подтопленными 17 домов и 111 приусадебных участков. Отрезаны села Дерсу, Дальний Кут, Саровка, Покровка в Красноармейском округе и село Березовка в Чугуевском округе", - приводятся в сообщении слова замминистра по делам ГОЧС Приморья Романа Голубева. Отмечается, что паводковая обстановка в регионе стабилизируется, практически все реки вошли в поймы, уровень опасного явления пока сохраняется только в районе села Графское в Дальнереченском районе. На протяжении трех недель в регионе шли сильные дожди, синоптики пять раз объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на 7-8 августа. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. Режим ЧС муниципального характера из-за последствий сильных дождей введен в Чугуевском округе, а также в сёлах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья. В Дальнереченске в результате размыва насыпи дамбы произошло подтопление посёлка Мясокомбинат и микрорайона Первомайский, было подтоплено 29 жилых домов.
https://ria.ru/20240809/burjatija-1965192247.html
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Происшествия, Дальнереченский район, Дальнереченск, Наводнения в России — 2024, Приморский край, Россия
В Приморье пять сел остаются отрезанными из-за паводка
В Приморье двух округах остаются подтопленными 17 домов и 122 участка