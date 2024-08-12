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Палестина отклонила предложение Израиля об открытии КПП "Рафах", пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2024
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16:18 12.08.2024 (обновлено: 16:19 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/palestina-1965751227.html
Палестина отклонила предложение Израиля об открытии КПП "Рафах", пишут СМИ
Палестина отклонила предложение Израиля об открытии КПП "Рафах", пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2024
Палестина отклонила предложение Израиля об открытии КПП "Рафах", пишут СМИ
Палестина отклонила предложение об открытии контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе сектора Газа и Египта на условиях Израиля, сообщил телеканал Sky... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:18
2024-08-12T16:19
в мире
израиль
палестина
египет
биньямин нетаньяху
раф
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 12 авг - РИА Новости. Палестина отклонила предложение об открытии контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе сектора Газа и Египта на условиях Израиля, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник. "Израиль предложил открыть КПП "Рафах" под управлением гражданских лиц, не связанных с палестинскими органами безопасности", - заявил источник телеканала, подчеркнув, что Палестина отклонила это предложение. По словам источника, израильское предложение запрещает поднятие палестинского флага на КПП и на границе. Источник также добавил, что Израиль настаивает на сохранении своего присутствия в районе "Рафаха" и Филадельфийского коридора и возможности вмешательства в проверки и допросы. В начале мая израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", что привело к значительному сокращению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о сохранении израильского контроля над Филадельфийским коридором - приграничной полосой, разделяющей сектор Газа и Египет - и КПП "Рафах" с целью недопущения контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, палестина, египет, биньямин нетаньяху, раф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Египет, Биньямин Нетаньяху, РАФ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина отклонила предложение Израиля об открытии КПП "Рафах", пишут СМИ

SNA: Палестина отклонила предложение об открытии КПП Рафах на условиях Израиля

© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
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КАИР, 12 авг - РИА Новости. Палестина отклонила предложение об открытии контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе сектора Газа и Египта на условиях Израиля, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.
«
"Израиль предложил открыть КПП "Рафах" под управлением гражданских лиц, не связанных с палестинскими органами безопасности", - заявил источник телеканала, подчеркнув, что Палестина отклонила это предложение.
По словам источника, израильское предложение запрещает поднятие палестинского флага на КПП и на границе. Источник также добавил, что Израиль настаивает на сохранении своего присутствия в районе "Рафаха" и Филадельфийского коридора и возможности вмешательства в проверки и допросы.
В начале мая израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", что привело к значительному сокращению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о сохранении израильского контроля над Филадельфийским коридором - приграничной полосой, разделяющей сектор Газа и Египет - и КПП "Рафах" с целью недопущения контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС.
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В миреИзраильПалестинаЕгипетБиньямин НетаньяхуРАФХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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