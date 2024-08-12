Палестина отклонила предложение Израиля об открытии КПП "Рафах", пишут СМИ
SNA: Палестина отклонила предложение об открытии КПП Рафах на условиях Израиля
© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
КАИР, 12 авг - РИА Новости. Палестина отклонила предложение об открытии контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе сектора Газа и Египта на условиях Израиля, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.
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"Израиль предложил открыть КПП "Рафах" под управлением гражданских лиц, не связанных с палестинскими органами безопасности", - заявил источник телеканала, подчеркнув, что Палестина отклонила это предложение.
По словам источника, израильское предложение запрещает поднятие палестинского флага на КПП и на границе. Источник также добавил, что Израиль настаивает на сохранении своего присутствия в районе "Рафаха" и Филадельфийского коридора и возможности вмешательства в проверки и допросы.
В начале мая израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", что привело к значительному сокращению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о сохранении израильского контроля над Филадельфийским коридором - приграничной полосой, разделяющей сектор Газа и Египет - и КПП "Рафах" с целью недопущения контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС.