https://ria.ru/20240812/palestina-1965751227.html

Палестина отклонила предложение Израиля об открытии КПП "Рафах", пишут СМИ

Палестина отклонила предложение Израиля об открытии КПП "Рафах", пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2024

Палестина отклонила предложение Израиля об открытии КПП "Рафах", пишут СМИ

Палестина отклонила предложение об открытии контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе сектора Газа и Египта на условиях Израиля, сообщил телеканал Sky... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:18

2024-08-12T16:18

2024-08-12T16:19

в мире

израиль

палестина

египет

биньямин нетаньяху

раф

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 12 авг - РИА Новости. Палестина отклонила предложение об открытии контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе сектора Газа и Египта на условиях Израиля, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник. "Израиль предложил открыть КПП "Рафах" под управлением гражданских лиц, не связанных с палестинскими органами безопасности", - заявил источник телеканала, подчеркнув, что Палестина отклонила это предложение. По словам источника, израильское предложение запрещает поднятие палестинского флага на КПП и на границе. Источник также добавил, что Израиль настаивает на сохранении своего присутствия в районе "Рафаха" и Филадельфийского коридора и возможности вмешательства в проверки и допросы. В начале мая израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", что привело к значительному сокращению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о сохранении израильского контроля над Филадельфийским коридором - приграничной полосой, разделяющей сектор Газа и Египет - и КПП "Рафах" с целью недопущения контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, египет, биньямин нетаньяху, раф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году