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В Белгородской области несколько сел остались без света - РИА Новости, 12.08.2024
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В Белгородской области несколько сел остались без света
В Белгородской области несколько сел остались без света - РИА Новости, 12.08.2024
В Белгородской области несколько сел остались без света
Несколько сел в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света, службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T04:00
2024-08-12T04:00
белгородская область
россия
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Несколько сел в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света, службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии ... Службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - написал он. Он утончил, что без света остаются 13 населенных пунктов.
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области несколько сел остались без света

Гладков: в Грайворонском городском округе несколько сел остались без света

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Несколько сел в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света, службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии ... Службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он утончил, что без света остаются 13 населенных пунктов.
 
Белгородская областьРоссияВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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