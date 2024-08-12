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В Белгородской области несколько сел остались без света
В Белгородской области несколько сел остались без света - РИА Новости, 12.08.2024
В Белгородской области несколько сел остались без света
Несколько сел в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света, службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T04:00
2024-08-12T04:00
2024-08-12T04:00
белгородская область
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вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Несколько сел в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света, службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии ... Службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - написал он. Он утончил, что без света остаются 13 населенных пунктов.
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области несколько сел остались без света
Гладков: в Грайворонском городском округе несколько сел остались без света