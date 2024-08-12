https://ria.ru/20240812/otklyuchenie-1965585590.html

В Белгородской области несколько сел остались без света

В Белгородской области несколько сел остались без света - РИА Новости, 12.08.2024

В Белгородской области несколько сел остались без света

Несколько сел в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света, службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T04:00

2024-08-12T04:00

2024-08-12T04:00

белгородская область

россия

вячеслав гладков

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927858057_0:303:3104:2048_1920x0_80_0_0_5be5704f33b04bd74c1a1327293447f4.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Несколько сел в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света, службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии ... Службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - написал он. Он утончил, что без света остаются 13 населенных пунктов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, вячеслав гладков, происшествия