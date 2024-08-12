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В Москве несколько молодых людей устроили фотосессию с оружием

В Москве несколько молодых людей устроили фотосессию с оружием - РИА Новости, 12.08.2024

В Москве несколько молодых людей устроили фотосессию с оружием

Административная ответственность грозит нескольким молодым людям за фотосессию со страйкбольным и пневматическим оружием на крыше дома на юго-востоке Москвы,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T14:05

2024-08-12T14:05

2024-08-12T14:06

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Административная ответственность грозит нескольким молодым людям за фотосессию со страйкбольным и пневматическим оружием на крыше дома на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По информации ведомства, 11 августа трое молодых людей проникли на крышу жилого дома на улице Донецкая, где провели фотосессию с использованием пневматического и страйкбольного оружия. Выяснилось, что молодые люди прибыли на автомобиле, около которого находились еще двое их знакомых - молодой человек и девушка. "Привлечение задержанных к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении. На фото в телеграм-канале прокуратуры показаны несколько изъятых стволов, в том числе один - с оптическим прицелом.

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва