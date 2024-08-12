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В Москве несколько молодых людей устроили фотосессию с оружием
В Москве несколько молодых людей устроили фотосессию с оружием - РИА Новости, 12.08.2024
В Москве несколько молодых людей устроили фотосессию с оружием
Административная ответственность грозит нескольким молодым людям за фотосессию со страйкбольным и пневматическим оружием на крыше дома на юго-востоке Москвы,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:05
2024-08-12T14:05
2024-08-12T14:06
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Административная ответственность грозит нескольким молодым людям за фотосессию со страйкбольным и пневматическим оружием на крыше дома на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По информации ведомства, 11 августа трое молодых людей проникли на крышу жилого дома на улице Донецкая, где провели фотосессию с использованием пневматического и страйкбольного оружия. Выяснилось, что молодые люди прибыли на автомобиле, около которого находились еще двое их знакомых - молодой человек и девушка. "Привлечение задержанных к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении. На фото в телеграм-канале прокуратуры показаны несколько изъятых стволов, в том числе один - с оптическим прицелом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве несколько молодых людей устроили фотосессию с оружием
Молодых людей в Москве накажут за фотосессию со страйкбольным оружием на крыше
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости.
Административная ответственность грозит нескольким молодым людям за фотосессию со страйкбольным и пневматическим оружием на крыше дома на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба
столичной прокуратуры.
По информации ведомства, 11 августа трое молодых людей проникли на крышу жилого дома на улице Донецкая, где провели фотосессию с использованием пневматического и страйкбольного оружия. Выяснилось, что молодые люди прибыли на автомобиле, около которого находились еще двое их знакомых - молодой человек и девушка.
"Привлечение задержанных к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.
На фото в телеграм-канале прокуратуры показаны несколько изъятых стволов, в том числе один - с оптическим прицелом.