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В Москве несколько молодых людей устроили фотосессию с оружием - РИА Новости, 12.08.2024
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14:05 12.08.2024 (обновлено: 14:06 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/oruzhie-1965708685.html
В Москве несколько молодых людей устроили фотосессию с оружием
В Москве несколько молодых людей устроили фотосессию с оружием - РИА Новости, 12.08.2024
В Москве несколько молодых людей устроили фотосессию с оружием
Административная ответственность грозит нескольким молодым людям за фотосессию со страйкбольным и пневматическим оружием на крыше дома на юго-востоке Москвы,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T14:05
2024-08-12T14:06
происшествия
москва
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Административная ответственность грозит нескольким молодым людям за фотосессию со страйкбольным и пневматическим оружием на крыше дома на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По информации ведомства, 11 августа трое молодых людей проникли на крышу жилого дома на улице Донецкая, где провели фотосессию с использованием пневматического и страйкбольного оружия. Выяснилось, что молодые люди прибыли на автомобиле, около которого находились еще двое их знакомых - молодой человек и девушка. "Привлечение задержанных к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении. На фото в телеграм-канале прокуратуры показаны несколько изъятых стволов, в том числе один - с оптическим прицелом.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве несколько молодых людей устроили фотосессию с оружием

Молодых людей в Москве накажут за фотосессию со страйкбольным оружием на крыше

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМолодые люди со страйкбольным и пневматическим оружием, которые устроили фотосессию на крыше дома на юго-востоке Москвы
Молодые люди со страйкбольным и пневматическим оружием, которые устроили фотосессию на крыше дома на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Молодые люди со страйкбольным и пневматическим оружием, которые устроили фотосессию на крыше дома на юго-востоке Москвы
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Административная ответственность грозит нескольким молодым людям за фотосессию со страйкбольным и пневматическим оружием на крыше дома на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, 11 августа трое молодых людей проникли на крышу жилого дома на улице Донецкая, где провели фотосессию с использованием пневматического и страйкбольного оружия. Выяснилось, что молодые люди прибыли на автомобиле, около которого находились еще двое их знакомых - молодой человек и девушка.
"Привлечение задержанных к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.
На фото в телеграм-канале прокуратуры показаны несколько изъятых стволов, в том числе один - с оптическим прицелом.
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramСтрайкбольное и пневматическое оружие, с которым подростки устроили фотосессию на крыше в Москве
Страйкбольное и пневматическое оружие, с которым подростки устроили фотосессию на крыше в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Страйкбольное и пневматическое оружие, с которым подростки устроили фотосессию на крыше в Москве
 
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