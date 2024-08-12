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В Оренбуржье модернизируют 118 объектов коммунальной инфраструктуры за год - РИА Новости, 12.08.2024
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Оренбургская область
 
10:08 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/orenburzhe-1965629484.html
В Оренбуржье модернизируют 118 объектов коммунальной инфраструктуры за год
В Оренбуржье модернизируют 118 объектов коммунальной инфраструктуры за год - РИА Новости, 12.08.2024
В Оренбуржье модернизируют 118 объектов коммунальной инфраструктуры за год
В текущем году в Оренбургской области запланировано модернизировать 118 объектов коммунальной инфраструктуры, на 38 из них работы уже окончены, сообщил в своем... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:08
2024-08-12T10:08
оренбургская область
бузулук
орск
денис паслер
жкх
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В текущем году в Оренбургской области запланировано модернизировать 118 объектов коммунальной инфраструктуры, на 38 из них работы уже окончены, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Денис Паслер. Он добавил, что также в финальной стадии находятся 54 объекта. Всего за пять лет на модернизацию было направлено около 8,5 миллиарда рублей. Отремонтировано и построено 679 объектов ЖКХ, 622 километра инженерных сетей, 65 котельных, 56 водозаборных скважин. Закуплено 65 единиц коммунальной техники. "Одной из задач этого года стало строительство блочно-модульной котельной мощностью 4000 кВт в Саракташе. Она обеспечит бесперебойное и качественное теплоснабжение 25 многоквартирных домов поселка и объектов социальной сферы – детского сада на 250 детей и школы на 600 учеников", - написал глава Оренбургской области. Кроме того, в городе Бузулук и селе Матвеевка заменили участки сетей теплоснабжения общей протяженностью 3,8 километра. "Одновременно восстанавливаем объекты, пострадавшие во время весеннего паводка. В планах - 233 объекта водо-, теплоснабжения и водоотведения в 12 муниципальных образованиях. На эти цели из федерального бюджета региону выделено 2,4 миллиарда рублей", - отметил Паслер. По его словам, основные работы пройдут в Орске на 60 объектах водоснабжения, 35 - водоотведения и 2 объектах теплоснабжения. До конца 2024 года эти вопросы должны быть закрыты.
https://ria.ru/20240801/zerno-1963531898.html
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бузулук, орск, денис паслер, жкх
Оренбургская область, Бузулук, Орск, Денис Паслер, ЖКХ

В Оренбуржье модернизируют 118 объектов коммунальной инфраструктуры за год

© РИА Новости / Олег Рукавицын | Перейти в медиабанкГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Олег Рукавицын
Перейти в медиабанк
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В текущем году в Оренбургской области запланировано модернизировать 118 объектов коммунальной инфраструктуры, на 38 из них работы уже окончены, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Денис Паслер.
Он добавил, что также в финальной стадии находятся 54 объекта. Всего за пять лет на модернизацию было направлено около 8,5 миллиарда рублей. Отремонтировано и построено 679 объектов ЖКХ, 622 километра инженерных сетей, 65 котельных, 56 водозаборных скважин. Закуплено 65 единиц коммунальной техники.
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"Одной из задач этого года стало строительство блочно-модульной котельной мощностью 4000 кВт в Саракташе. Она обеспечит бесперебойное и качественное теплоснабжение 25 многоквартирных домов поселка и объектов социальной сферы – детского сада на 250 детей и школы на 600 учеников", - написал глава Оренбургской области.
Кроме того, в городе Бузулук и селе Матвеевка заменили участки сетей теплоснабжения общей протяженностью 3,8 километра.
"Одновременно восстанавливаем объекты, пострадавшие во время весеннего паводка. В планах - 233 объекта водо-, теплоснабжения и водоотведения в 12 муниципальных образованиях. На эти цели из федерального бюджета региону выделено 2,4 миллиарда рублей", - отметил Паслер.
По его словам, основные работы пройдут в Орске на 60 объектах водоснабжения, 35 - водоотведения и 2 объектах теплоснабжения. До конца 2024 года эти вопросы должны быть закрыты.
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Оренбургская областьБузулукОрскДенис ПаслерЖКХ
 
 
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