https://ria.ru/20240812/orenburzhe-1965629484.html

В Оренбуржье модернизируют 118 объектов коммунальной инфраструктуры за год

В Оренбуржье модернизируют 118 объектов коммунальной инфраструктуры за год - РИА Новости, 12.08.2024

В Оренбуржье модернизируют 118 объектов коммунальной инфраструктуры за год

В текущем году в Оренбургской области запланировано модернизировать 118 объектов коммунальной инфраструктуры, на 38 из них работы уже окончены, сообщил в своем... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:08

2024-08-12T10:08

2024-08-12T10:08

оренбургская область

бузулук

орск

денис паслер

жкх

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В текущем году в Оренбургской области запланировано модернизировать 118 объектов коммунальной инфраструктуры, на 38 из них работы уже окончены, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Денис Паслер. Он добавил, что также в финальной стадии находятся 54 объекта. Всего за пять лет на модернизацию было направлено около 8,5 миллиарда рублей. Отремонтировано и построено 679 объектов ЖКХ, 622 километра инженерных сетей, 65 котельных, 56 водозаборных скважин. Закуплено 65 единиц коммунальной техники. "Одной из задач этого года стало строительство блочно-модульной котельной мощностью 4000 кВт в Саракташе. Она обеспечит бесперебойное и качественное теплоснабжение 25 многоквартирных домов поселка и объектов социальной сферы – детского сада на 250 детей и школы на 600 учеников", - написал глава Оренбургской области. Кроме того, в городе Бузулук и селе Матвеевка заменили участки сетей теплоснабжения общей протяженностью 3,8 километра. "Одновременно восстанавливаем объекты, пострадавшие во время весеннего паводка. В планах - 233 объекта водо-, теплоснабжения и водоотведения в 12 муниципальных образованиях. На эти цели из федерального бюджета региону выделено 2,4 миллиарда рублей", - отметил Паслер. По его словам, основные работы пройдут в Орске на 60 объектах водоснабжения, 35 - водоотведения и 2 объектах теплоснабжения. До конца 2024 года эти вопросы должны быть закрыты.

https://ria.ru/20240801/zerno-1963531898.html

https://ria.ru/20240730/dorogi-1962913422.html

бузулук

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бузулук, орск, денис паслер, жкх