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В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 9 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:56
2024-08-12T18:56
2024-08-12T18:56
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 9 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в ночь на понедельник в 00.03 мск. Сигнал был отменён спустя 53 минуты в 1.00. После ракетная опасность была объявлена трижды. Пятый раз ракетную опасность объявили в 18.41, отменили её в 18.50 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", — сообщил Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил об отмене ракетной опасности