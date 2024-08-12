https://ria.ru/20240812/opasnost-1965789698.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена пятый раз за сутки в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:44
2024-08-12T18:44
2024-08-12T18:51
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена пятый раз за сутки в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на понедельник в 00.03 мск. Сигнал был отменён спустя 53 минуты в 1.00. После ракетная опасность была объявлена ещё три раза."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20240810/dzhonson-1965388883.html
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность пятый раз за день