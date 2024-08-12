https://ria.ru/20240812/opasnost-1965659126.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 30 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:42
2024-08-12T11:42
2024-08-12T11:42
специальная военная операция на украине
курская область
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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 30 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на понедельник в 00:03 мск. Сигнал был отменён спустя 53 минуты в 1:00. Повторно ракетная опасность была объявлена в 10:59 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил Смирнов.
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность спустя 30 минут