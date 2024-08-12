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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:02 12.08.2024 (обновлено: 11:42 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/opasnost-1965644725.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена второй раз за сутки в Курской области утром в понедельник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:02
2024-08-12T11:42
специальная военная операция на украине
курская область
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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена второй раз за сутки в Курской области утром в понедельник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на понедельник в 00:03 мск. Сигнал был отменён спустя 53 минуты в 1:00."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области объявили ракетную опасность

Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность второй раз за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПункты временного размещения в Курске
Пункты временного размещения в Курске - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена второй раз за сутки в Курской области утром в понедельник, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в ночь на понедельник в 00:03 мск. Сигнал был отменён спустя 53 минуты в 1:00.
«
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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