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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 12.08.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T01:16
2024-08-12T01:16
2024-08-12T01:19
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Россия, Белгород
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Мэрия: в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников