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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T01:13
2024-08-12T01:13
2024-08-12T01:13
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ранее в региона действовала ракетная опасность. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА